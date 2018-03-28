Армия: распродажа онлайн. Темная история военного склада под Житомиром

Национальная полиция Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неожиданная находка

Полицейские обнаружили под Житомиром в Новоград-Волынском районе около 200 объектов военной техники. Среди найденной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗы, КУНГы, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника.

"Также изъято значительное количество запчастей к технике, аккумуляторные батареи, шины и др. Устанавливается принадлежность указанной техники, в том числе - находится ли она на соответствующем учете в воинских частях", — сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители "вышли на схему хищения спецтехники", расследуя повреждение магистрального нефтепровода.

Также выяснилось, что технику пытались подпольно продать через интернет.

По информации правохранителей, объявление о продаже разместило физлицо в интернете.

"Санкционированные обыски проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, изъяты и документы о ее происхождении. В настоящее время указанная в них информация проверяется", — прокомментировал начальник облполиции Вячеслав Печененко.

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Руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко отмечает, что техника проверяется по учету, реестрах, откуда она, ее происхождение. При этом, по ее словам, техника не выглядит списанной.

"Выводы о состоянии техники сделает соответствующая экспертиза, которая назначена. Внешне можно говорить о том, что эта техника не выглядит списанной. Но необходимо проверить, насколько она может выполнять свои функции", — отмечает Ващенко.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас вся техника находится под арестом.

Как известно, в Новограде-Волынском дислоцируется 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Реакция в Украине

Советник президента Украины Юрий Бирюков подтвердил факт обнаружения техники.

"Техника есть, ее действительно нашли больше 200 единиц, все номера кузовов-агрегатов переписаны", — написал он у себя в Facebook.

Однако, по его словам, обнаруженные 200 единиц военной техники не значатся на учете ВСУ уже 10 лет, так как были легально проданы по решению правительства Юлии Тимошенко.

"Ни один человек не вспомнил про решение правительства Тимошенко от 2008 года. Где вся эта техника. Где еще есть самолеты Миг-29 второй категории хранения (то есть - в практически_идеальном_состоянии), где трусы и пуговицы, танки и топливозаправщики. Где самолет оценен в полтора миллиона гривен, а ПЗРК "Стрела" в 65 тысяч 767 гривен", — заявил он.

Бирюков подчеркнул, что вернуть легально военную технику невозможно, поскольку она легально продана через аукцион решением Кабмина и приказом Минобороны.

"Два десятка лет армию потрошили, открыто, демонстративно, при общественной поддержке и с соблюдением всех процедур. Подпись Тимошенко на документе есть, с визами всех курирующих", — подчеркнул он.

Мнение

Военный эксперт Олег Стариков считает, что техника, скорее всего, не украдена, а списана.

"По моему глубокому убеждению, эта техника - списана, и она списана со всех инвентарных номеров, ее просто нет. Или она погибла, была уничтожена в зоне боевых действий, или была переведена из одной категории в другую, и приказом она была списана. Поэтому ее нет.

Такая была схема, которая существовала всегда. То есть не то, что сейчас выявили. Она существовала всегда. Поэтому не знаю, почему ее только сейчас подняли. В принципе, может быть, совершенно случайно журналисты, то есть полиция на это наткнулась. Или, может, заказ был какой-то, что кто-то куда-то не влез. Это всегда такое было", — заявил Стариков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

Военный эксперт отмечает, что схемы хищения спецтехники существовали всегда. Ни для кого не секрет, что технику списывают, а затем распродают.

"…И, помните, такой был анекдот: я хочу быть командиром танкового корпуса, прихожу — а там один корпус танка, все остальное — разворовали. Вот это она стоит, потом пишется бумага в Киев, в вооружение, тут ее списывают, а техника — нормальная, она новенькая такая. И через соответствующие структуры ее продают по лому, как Вы правильно сказали, по лому или она разобранная, ее передают или в народное хозяйство, или через соответствующие… она не идет как техника двойного назначения, как обыкновенная техника, через экспортеров. Если двойного назначения, значит…

Кто хочет, в принципе,узнать, что происходит, есть такая Государственная служба экспортного контроля, которая полностью контролирует — кто, сколько всего продает. Там конкретно написано. Можно узнать — что, как, почему, до патрона включительно все продают", — добавляет Стариков.

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При этом военный эксперт придерживается мнения: нынешняя находка под Житомиром — или случайная, или "кто-то решил своего бизнес-партнера таким образом легализовать информацию, и замочить…".

По материалам из открытых источников интернет