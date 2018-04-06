Страстная пятница: разрешения, запреты и традиции

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Великую или Страстную пятницу православная церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Иисуса Христа. Во всех православных храмах в Великую Пятницу служится вечерня с выносом Плащаницы. Литургию не служат, потому что в этот день ее совершил Сам Господь, принеся Себя в жертву на Кресте. В час смерти Спасителя (около трех часов дня) из алтаря выносят Плащаницу, на которой изображен Господь. Плащаницу размещают в центре храма на символическом Гробе Господнем. Также в пятницу вечером обычно служится утреня Великой Субботы с чином погребения Плащаницы.

В этот день в Иерусалиме паломники со всего мира совершают крестный ход, повторяя последнюю дорогу Иисуса Христа, по которой он шел на смерть, неся Свой Крест. Крестный ход идет от Претории по улице Виа Долороса (лат. Via Dolorosa, "Путь Скорби"), по которой, как считается, пролегал путь Иисуса Христа к месту казни — Голгофе. Крестный путь к Голгофе, по традиции, проходит с 14 остановками. Первые девять остановок находятся на улице Виа Долороса, остальные пять — на территории храма Гроба Господня.

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По церковному уставу, Великая пятница – самый строгий день поста, когда верующие совсем отказываются от пищи.

Что нельзя делать в этот день

Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воду. После захода солнца принять пищу могут только больные и дети.

В этот день нельзя шить, вязать, стирать, резать (хлеб можно только разламывать), делать уборку. Очень важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Стирать также нельзя. Бытует поверье, что если в этот день постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем появятся следы крови.

Запрещено и работать на огороде. Считается, что посаженные в этот день растения погибнут, а урожай будет очень бедным, хотя петрушка, посеянная в Страстную Пятницу, дает двойной урожай. При этом воткнутые в землю железные предметы в Страстную пятницу несут беду.

Согласно поверью, в Страстную пятницу надо отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур. Считается, что нарушение этих запретов может принести человеку несчастья.

Как гласит народная поговорка — "кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать", поэтому нужно избегать веселья и различных развлечений.

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Также сегодня необходимо воздержаться от употребления алкоголя и плотских утех. Люди, которые напиваются в день страданий и смерти Иисуса Христа, рискуют стать алкоголиками. Если на этот день выпадает день рождения или юбилей, то следует перенести празднование.

Нельзя в этот день плевать на землю. Согласно народным приметам, от того, кто плюнет на землю, на весь год все святые отвернутся.

Что можно

В этот день можно и нужно посещать богослужения и молиться.

Наши предки считали, что если принести с богослужения 12 горящих свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.

Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, во многих регионах Украины считается, что выпекание пасок в этот день — исключение. Более того, существует поверье, что испеченный в Страстную пятницу хлеб особо полезен и не будет портиться очень долго. Также кусочек такой паски хранят весь год и дают заболевшему человеку. Весь год кусочек этой выпечки, до следующей Пасхи, хранят в доме за иконами — такой оберег защищает от пожара.

Перед началом выпекания паски необходимо произнести молитву "Отче наш" и попросить Господа о благословении. При этом, чтобы пасхальный кулич получился пышным и вкусным, никто не должен видеть тесто, а когда он будет выпекаться в духовке, нельзя громко разговаривать и хлопать дверью.

В Великую пятницу также было принято освящать кольца. Считалось, что такое украшение будет защищать его хозяина от всех болезней.

Особые приметы существовали и у матерей. Так, в Страстную пятницу кормящие мамы отлучали ребенка от груди. Женщины верили, что особая энергетика дня способствует тому, что малыш вырастет здоровым и сильным.

Также есть примета, согласно которой нужно перевозить пчел именно в Страстную пятницу, а если делать это в другой день – они все умрут. Люди также верили, что в Страстную пятницу есть возможность узнать, есть ли в доме вещь с порчей. Нужно принести из церкви не догоревшую свечу и зажечь в доме, затем обойти с ней все комнаты, поднося ко всем углам. Возле какого угла свеча начнет трещать, там и находится предмет с порчей.

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В этот день ест погодные приметы. Если в ночь на Великую пятницу небо звездное, то стоит ждать урожая зернистой пшеницы.

Отметим, что после Страстной пятницы, в субботу, нужно рано встать и весь день заниматься приготовлениями к Пасхе, которые касаются пищи: испечь паски, разрисовать писанки, приготовить другие блюда для праздничного стола, но нельзя все приготовленное употреблять в пищу до наступления Пасхи.

По данным материалов открытых источников интернет