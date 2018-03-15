Соцсети: эх, Надя, подорви ты Раду – была бы дважды героем!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Героический нардеп Надежда Савченко вопреки несбывшимся прогнозам все же вернулась на Родину из Мюнхена, попав в самый горячий из нынешних скандалов. В четверг, 15 марта, она провела брифинг у здания СБУ перед допросом по "делу Рубана", где громогласно обвинила спикера Рады Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана. А вот Рубана Савченко решила взять на поруки. Позже, правда, Надежда извинилась перед спикером ВР — перепутала его с главой парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергеем Пашинским.

Но и на этом история Савченко не заканчивается. Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала террористический акт в здании Рады, и попросил разрешения на арест Савченко. Все в тот же четверг парламент исключил скандального нардепа из комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта.

Что же касается не менее резонансного визита в Европу… там, по словам самой Савченко, она дала показания против президента Петра Порошенко в европейских судебных инстанциях… Череда скандальных сообщений о некогда народной героине спровоцировала настоящий скандал в отечественном сегменте соцсетей:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook