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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: эх, Надя, подорви ты Раду – была бы дважды героем!

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (33)

    (обновлено: )1244130
    Кто бы мог подумать, что скандальное дело Рубана незаметно перерастет в более громогласный процесс. Теперь в эпицентре шумихи героический нардеп Надежда Савченко, обвиненная в подготовке теракта и оказавшаяся на пороге ареста.
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Брифинг Савченко после допроса в СБУ
    Видео "112.Украина"
    Савченко после допроса в СБУ: я дала показания против коррупции Порошенко

    Героический нардеп Надежда Савченко вопреки несбывшимся прогнозам все же вернулась на Родину из Мюнхена, попав в самый горячий из нынешних скандалов. В четверг, 15 марта, она провела брифинг у здания СБУ перед допросом по "делу Рубана", где громогласно обвинила спикера Рады Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана. А вот Рубана Савченко решила взять на поруки. Позже, правда, Надежда извинилась перед спикером ВР — перепутала его с главой парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергеем Пашинским.

    Но и на этом история Савченко не заканчивается. Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала террористический акт в здании Рады, и попросил разрешения на арест Савченко. Все в тот же четверг парламент исключил скандального нардепа из комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта. 

    Что же касается не менее резонансного визита в Европу… там, по словам самой Савченко, она дала показания против президента Петра Порошенко в европейских судебных инстанциях… Череда скандальных сообщений о некогда народной героине спровоцировала настоящий скандал в отечественном сегменте соцсетей:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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