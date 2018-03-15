Долги ваши. Справиться ли Украине с выплатами кредиторам

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В ближайшие четыре года Украина должна выплатить $22,7 млрд по внешнему долгу. Пик погашения начинается с 2019-го — не менее $5,5 млрд ежегодно. В этом году внешние выплаты не столь высоки — $4,5 млрд.

Впрочем, формально сумма долгов государства в валюте наиболее высока именно в этом году — $7,1 млрд против $6,9 млрд в 2019 году. Но почти половина общей долговой нагрузки этого года приходится на валютные ОВГЗ, которые Минфин размещал на внутреннем рынке.

В этом году почти 80% долларовых обязательств Украины — это валютные ОВГЗ и выплаты в пользу МВФ — по $2,6 млрд. Еще $1,1 млрд нужно выделить на погашение процентов по еврооблигациям, 700 млн — на остальные внешние обязательства (долг перед Мировым Банком, Евросоюзом или правительствами отдельных стран). Также в этом году мы начинаем погашение основной суммы по евробондам старых выпусков, но объемы пока небольшие — $100 млн.

Обязательства Украины перед МВФ разделены на две составляющие: Минфин погашает ту часть кредита, которая пошла на финансирование дефицита бюджета (в 2018-м министерство погасит $1,5 млрд), НБУ берет на себя выплату средств, размещенных в ЗВР ($1,1 млрд). По данным НБУ, всего он должен МВФ $7,2 млрд, обязательства Минфина — $4,9 млрд.

В 2019-2020 годах, кроме погашения основной суммы еврооблигаций, правительству нужно возвращать два краткосрочных выпуска евробондов под госгарантии США — по $1 млрд каждый. В следующем году обслуживание своих внешних обязательств на $1,1 млрд начнут и госбанки.

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Самые интенсивные месяцы в 2018-м в плане выплат — март и сентябрь. Правительству нужно почти одновременно обеспечить купон по евробондам (выплачивается дважды в год по $505 млн) и закрыть плановый платеж в пользу МВФ по кредиту, полученному в 2014 году по программе Stand by.

Этот год переживем

Финансовый эксперт Виктор Скаршевский пояснил, что чрезвычайно важным моментом являются не абсолютные цифры государственного долга, а стоимость обслуживания и сроки погашения.

"И здесь очень серьезные проблемы, потому что стоимость обслуживания в Украине составляет около 6-8% ВВП (я сюда также включаю и сумму погашения по государственным долгам) при том, что экономика в данном периоде развития растет всего на 2-3%. А усредненный срок погашения государственного долга составляет всего навсего 5 лет. Чтобы понять, какова стоимость обслуживания долга, нужно посмотреть на расходы бюджета по этим показателям, на 2018 год — это 305 млрд гривен, или 30% всех расходов государственного бюджета. Эта сумма приблизительно в 4 раза превышает расходы на оборону", — сказал Виктор Скаршевский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экономический эксперт Виктор Скаршевский

Эксперт не видит причин, по которым Украина не справилась бы с долговой нагрузкой в этом году. В крайнем случае госдолг можно погасить за счет одних только золотовалютных резервов. Пока Украина действительно может обойтись и без МВФ и связанных с ним кредитов от других международных финансовых организаций, но реальные проблемы могут начаться уже в 2019 году.

"Во-первых, никакого внешнего финансирования в любом случае не будет, потому что две избирательные кампании — президентская и парламентская, а в политическую турбулентность никто инвестировать не будет. Все будут дожидаться выравнивания политической ситуации, то есть не будет ни кредитов МВФ, не будет кредитов от других международных финансовых организаций, не будет инвестиций. А вот выплаты по внешним долгам останутся и будут на уровне 9 млрд долларов, как в следующем году, так и в 20-м году в том числе. Золотовалютные резервы Украины уменьшатся к концу этого года, то есть возможности обслуживать свой внешний долг особо не будет", — пояснил Скаршевский.

Именно поэтому, по мнению финансового эксперта, правительство должно уже сейчас проводить переговоры с кредиторами по реструктуризации внешнего долга.

Кроме того, отмечает Скаршевский, согласно прогнозу Мирового банка, уже во второй половины нынешнего года может ухудшиться внешнеэкономическая конъюнктура, что нанесет еще один удар по экономике Украины.

Уж лучше дефолт

Экономический эксперт Всеволод Степанюк напомнил, что государственный долг Украины по состоянию на февраль составил около 2,1 триллиона гривен, что эквивалентно $72 млрд, при этом внешний государственный долг составляет порядка $50 млрд.

"И эти долги взяты под достаточно высокие проценты. Естественно, что расходы бюджета по обслуживания и выплате этих долгов, к сожалению, достаточно серьезно сдерживают возможности Украины хоть как-то развиваться. Я уже не говорю об инвестировании в реальный сектор экономики, потому что правительство этим категорически заниматься не хочет, даже сдерживаются такие вещи, как ремонт дорог, поднятие и индексация соцстандартов. То есть, это уже достаточно серьезным грузом давит на экономику Украины и ее бюджет", — сказал Всеволод Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Всеволод Степанюк

По мнению эксперта, вся долговая политика нынешней власти, проводится не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг.

"Кроме того, не было никакой реструктуризации долгов не было международными финансовыми организациями, такими как МВФ, как Мировой банк, как межправительственные соглашения по каким-то кредитам и помощи. Поэтому эту политику нужно менять, и по большому счету дефолт для Украины — это гораздо лучше, чем продолжение этой политики. Потому что в состоянии дефолта страна сможет вести переговоры фактически с позиции силы: не хотите вести переговоры, тогда вы ничего не получите", — полагает Степанюк.

Мина имени Яресько

По мнению Всеволода Степанюка, экономика Украины находится в таком состоянии, что делать долгосрочные прогнозы — дело невозможное и неблагодарное.

"Но можно точно сказать, что долговая политика предыдущего и нынешнего правительства еще больше усугубляет экономическую ситуацию в Украине. Как победа была подана реструктуризация части внешнего долга Украины, проведенная министром финансов Яресько, и списание составило 20% от этой части, а именно 3,8 млрд долларов. Но взамен государство взяло на себя гораздо более тяжелое обязательство обязательства. Во-первых, увеличило доходность своих ценных бумаг до 7,5%, а также обязалось выплачивать внешним кредиторам процент от роста ВВП. С одной стороны, это обязательство начинает действовать, если рост экономики превышает 3% с точки роста в 125 млрд долларов", — сказал Всеволод Степанюк.

Но, по словам эксперта, вопрос не в том, насколько растет ВВП, а в том, как считать ВВП.

"Можно, просто укрепив гривну, добиться показателя в 125 млрд долларов и с этого момента начнутся выплаты. Но если ВВП Украины будет расти на 3-4%, то это еще можно понять, что это компенсация держателям ценных бумаг за то, что они списал 20%. Но если экономика будет расти так, как нужно Украине — 5, 6,10 процентов, тогда суммы, выплаченные держателям украинских ценных бумаг будут намного значительнее. Еще очень плохо в этой сделке то, что премьер-министр Яценюк и министр финансов Яресько, подписывая эти бумаги, рассчитывали, что экономика Украины фактически расти больше 4%. А это — прогнозирование банановой республики до 40-го года, как минимум", — пояснил Степанюк.

По его мнению, в случае смены власти и проведения необходимых реформ, направленных на рост экономики, правительство должно выкупить ценные бумаги у нынешних держателей.