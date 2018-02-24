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    Аналитика и комментарии

    Социолог: людей выталкивают из Украины и это чревато

    Тема:

    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине (19)

    (обновлено: )1142161
    Отъезд украинцев и приток в Украину мигрантов из стран с более низким уровнем доходов, более низким уровнем образования и с иными ценностными установками, но с высокой рождаемостью, породит очень серьезную проблему, считает социолог Ольга Балакирева
    Флаг Украины
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу, а также тем, что многие нынешние школьники не видят своего будущего в Украине. 

    Как прогнозирует Национальный банк Украины, миграция из страны может усилиться в ближайшие несколько лет.

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    Больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне роста экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС).

    По данным Eurostat, 87% видов на жительство, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, были предоставлены Польшей. По данным министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных в стране в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане.

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    "Миграционные настроения — это чрезвычайно больной вопрос для Украины сегодня. Очень высокие миграционные и эмиграционные настроения социологи зафиксировали гораздо раньше, чем эти процессы начали исполняться. Произошли изменения в законодательном поле с точки зрения нашего безвиза, с одной стороны, с другой стороны, Украина сегодня очень открыта для иностранных компаний, которые приглашают на работу, и для иностранных учебных заведений, которые приглашают учиться. Поэтому, естественно, что эта открытость и формирует и увеличение уже не настроения, а реального поведения украинцев с точки зрения и работы за рубежом, и учебы за рубежом", — сказала в комментарии РИА Новости Украина социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

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    Как отметила социолог, сегодня работа за рубежом реально коррелирует с тем, что у людей повышается благосостояние.

    "К этому можно добавить также, что возможность в Украине найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда вероятностно ниже, чем возможность в ряде других стран. При этом есть страны, которые больше привлекают медиков, есть страны, которые больше привлекают строителей, другие страны привлекают больше работников сферы услуг, и поэтому здесь ситуация достаточно неоднородная. Но то, что Украина сегодня очень открыта и очень уязвима с точки зрения миграционной политики, то это совершенно однозначно", — пояснила социолог.

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    За социальной справедливостьюэ

    Что касается факторов, которые выталкивают украинцев из страны, то, по словам социолога, это не только экономические причины.

    "Это индивидуальная личностная защищенность себя и семьи, которая связана, в том числе с соблюдением законов, с социальной  справедливостью при решении любых вопросов. На сегодняшний день, особенно среди молодежи, один из факторов, которые они называют, — это уважение к нему, как к личности, защита его прав и интересов. Защита прав человека — один из факторов, который в Украине по-прежнему остается проблемой. Фактор безопасности характерен для некоторых территорий, в силу этого мы имеем поток внутреннего переселения. У нас нет такого высокого роста опасности, который на сегодня был бы ключевым фактором. Это был одним из мощных факторов, выталкивающих украинцев из страны, в середине 90-х годов, но сегодня социологи, не фиксируем такого уровня боязни за свою жизнь, боязни бандитского разгула, боязни бесконтрольности на улицах. Понятно, что ситуация несколько изменилась за последние четыре года, когда появилось оружие у населения и так далее, но все-таки это скорее единичные, точечные проявления, чем тенденция, которая является пугающей. Хотя, если мы говорим о депрессивных населенных пунктах, или о депрессивных окраинах крупных городов, то там эта проблема может иметь место", — отметила Балакирева.

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    Если говорить о удерживающих от миграции факторах, то, по словам социолога, сегодня людей  в Украине удерживают семейные обстоятельства и жилье.

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    "Эти семейные обстоятельства, связанные и с детьми, с тем, что иногда уехать хочет только один из супругов, это могут быть и престарелые родители, которые нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в уходе другого уровня. Это те факторы, которые являются барьерными. К сожалению, если говорить о барьерных факторах, то сегодняшняя украинская политика не выстраивает барьерных факторов для населения. Если говорить о том, что кто-то откладывает отъезд по семейным обстоятельствам, то исходя из тех исследований, которые мы проводим, уровень миграционных настроений очень высокий, он гораздо выше, чем реальное поведение. А реальное поведение тоже несколько возрастает с учетом того, что меняется поле возможностей, регулирования этими возможностями", — сказала социолог.

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    Что касается количества людей, которые связывают будущее своих детей с Украиной, то эти настроения, по словам социолога, несколько волнообразны, и сейчас социологи отмечают тенденцию увеличения числа тех, кто не связывает свою будущее с родиной.

    Проблемы, о которых не говорят

    Как отметила Балакирева, и социологи, и экономисты, и демографы — все прогнозируют негативные последствия от такой открытости Украины.

    "Этот процесс связан и с демографической ситуацией, и с ситуацией на рынке труда. С другой стороны, с учетом открытости  возможность притока в Украину людей из других стран с еще более низкой оплатой труда, как правило, с более низким уровнем образования, с несколько другими ценностями и нормативными установками, будет размывать культурное поле Украины. Об этом, к сожалению, меньше говорят, чем о последствиях для демографии и для рынка труда, но я как социолог, и как человек, который смотрел на ситуацию в открытых странах с открытой миграционной политикой, хочу сказать, что это тоже большая проблема, которая будет осознана не сразу. Через какой-то лаг времени, если особенно это будет открытость для стран с высоким уровнем рождаемости, мы будем получать изменение структуры населения. И, при не очень высоком уровне толерантности в украинском обществе это также может быть почвой для конфликта", — предупредила Балакирева.  

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