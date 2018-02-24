Социолог: людей выталкивают из Украины и это чревато

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу, а также тем, что многие нынешние школьники не видят своего будущего в Украине.

Как прогнозирует Национальный банк Украины, миграция из страны может усилиться в ближайшие несколько лет.

Больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне роста экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС).

По данным Eurostat, 87% видов на жительство, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, были предоставлены Польшей. По данным министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных в стране в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане.

За длинным рублем

"Миграционные настроения — это чрезвычайно больной вопрос для Украины сегодня. Очень высокие миграционные и эмиграционные настроения социологи зафиксировали гораздо раньше, чем эти процессы начали исполняться. Произошли изменения в законодательном поле с точки зрения нашего безвиза, с одной стороны, с другой стороны, Украина сегодня очень открыта для иностранных компаний, которые приглашают на работу, и для иностранных учебных заведений, которые приглашают учиться. Поэтому, естественно, что эта открытость и формирует и увеличение уже не настроения, а реального поведения украинцев с точки зрения и работы за рубежом, и учебы за рубежом", — сказала в комментарии РИА Новости Украина социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

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Как отметила социолог, сегодня работа за рубежом реально коррелирует с тем, что у людей повышается благосостояние.

"К этому можно добавить также, что возможность в Украине найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда вероятностно ниже, чем возможность в ряде других стран. При этом есть страны, которые больше привлекают медиков, есть страны, которые больше привлекают строителей, другие страны привлекают больше работников сферы услуг, и поэтому здесь ситуация достаточно неоднородная. Но то, что Украина сегодня очень открыта и очень уязвима с точки зрения миграционной политики, то это совершенно однозначно", — пояснила социолог.

За социальной справедливостьюэ

Что касается факторов, которые выталкивают украинцев из страны, то, по словам социолога, это не только экономические причины.

"Это индивидуальная личностная защищенность себя и семьи, которая связана, в том числе с соблюдением законов, с социальной справедливостью при решении любых вопросов. На сегодняшний день, особенно среди молодежи, один из факторов, которые они называют, — это уважение к нему, как к личности, защита его прав и интересов. Защита прав человека — один из факторов, который в Украине по-прежнему остается проблемой. Фактор безопасности характерен для некоторых территорий, в силу этого мы имеем поток внутреннего переселения. У нас нет такого высокого роста опасности, который на сегодня был бы ключевым фактором. Это был одним из мощных факторов, выталкивающих украинцев из страны, в середине 90-х годов, но сегодня социологи, не фиксируем такого уровня боязни за свою жизнь, боязни бандитского разгула, боязни бесконтрольности на улицах. Понятно, что ситуация несколько изменилась за последние четыре года, когда появилось оружие у населения и так далее, но все-таки это скорее единичные, точечные проявления, чем тенденция, которая является пугающей. Хотя, если мы говорим о депрессивных населенных пунктах, или о депрессивных окраинах крупных городов, то там эта проблема может иметь место", — отметила Балакирева.

Барьеров все меньше

Если говорить о удерживающих от миграции факторах, то, по словам социолога, сегодня людей в Украине удерживают семейные обстоятельства и жилье.

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"Эти семейные обстоятельства, связанные и с детьми, с тем, что иногда уехать хочет только один из супругов, это могут быть и престарелые родители, которые нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в уходе другого уровня. Это те факторы, которые являются барьерными. К сожалению, если говорить о барьерных факторах, то сегодняшняя украинская политика не выстраивает барьерных факторов для населения. Если говорить о том, что кто-то откладывает отъезд по семейным обстоятельствам, то исходя из тех исследований, которые мы проводим, уровень миграционных настроений очень высокий, он гораздо выше, чем реальное поведение. А реальное поведение тоже несколько возрастает с учетом того, что меняется поле возможностей, регулирования этими возможностями", — сказала социолог.

Что касается количества людей, которые связывают будущее своих детей с Украиной, то эти настроения, по словам социолога, несколько волнообразны, и сейчас социологи отмечают тенденцию увеличения числа тех, кто не связывает свою будущее с родиной.

Проблемы, о которых не говорят

Как отметила Балакирева, и социологи, и экономисты, и демографы — все прогнозируют негативные последствия от такой открытости Украины.

"Этот процесс связан и с демографической ситуацией, и с ситуацией на рынке труда. С другой стороны, с учетом открытости возможность притока в Украину людей из других стран с еще более низкой оплатой труда, как правило, с более низким уровнем образования, с несколько другими ценностями и нормативными установками, будет размывать культурное поле Украины. Об этом, к сожалению, меньше говорят, чем о последствиях для демографии и для рынка труда, но я как социолог, и как человек, который смотрел на ситуацию в открытых странах с открытой миграционной политикой, хочу сказать, что это тоже большая проблема, которая будет осознана не сразу. Через какой-то лаг времени, если особенно это будет открытость для стран с высоким уровнем рождаемости, мы будем получать изменение структуры населения. И, при не очень высоком уровне толерантности в украинском обществе это также может быть почвой для конфликта", — предупредила Балакирева.

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