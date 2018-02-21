Не видят будущего. Украину в 2017 году покинули миллион человек - МИД

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Глава украинского внешнеполитическогшо ведомства Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу, а также тем, что многие нынешние школьники не видят своего будущего в Украине.

Об этом он заявил на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине", сообщает Укринформ.

"Любое хорошее дело — то ли Соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим — может служить нам в плюс, но несет в себе и риск. Я много лет занимался Безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты — это вообще понимание будущего и качества жизни", — сказал Климкин.

Министр рассказал, что несколько месяцев тому назад посетил польскую школу в Ивано-Франковске, где в 24 польских классах почти нет поляков, а учатся только украинцы. По словам министра, когда он спрашивал школьников об их мечтах, они отвечали, что родители нацеливают их учиться в Польше, а затем ехать дальше.

"Если мы это не перебьем, тогда смысл наших реформ бьет по нам самим", — предостерег глава МИД.

Ранее в погранслужбе сообщили, что всего с 11-го июня 2017 года в Евросоюз в безвизовом порядке проследовали 419 тыс. граждан Украины (3% от общего количества, 12% — от тех, которые отправились по биометрическим паспортам).