наверх
21.02.201815:15
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Не видят будущего. Украину в 2017 году покинули миллион человек - МИД

    (обновлено: )56550
    Глава МИД Павел Климкин сообщил, что сто тысяч человек покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты - это вообще понимание будущего и качества жизни.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Глава украинского внешнеполитическогшо ведомства Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу, а также тем, что многие нынешние школьники не видят своего будущего в Украине.

    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    beztaby
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии

    Об этом он заявил на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине", сообщает Укринформ.

    "Любое хорошее дело — то ли Соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим — может служить нам в плюс, но несет в себе и риск. Я много лет занимался Безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты — это вообще понимание будущего и качества жизни", — сказал Климкин.

    Министр рассказал, что несколько месяцев тому назад посетил польскую школу в Ивано-Франковске, где в 24 польских классах почти нет поляков, а учатся только украинцы. По словам министра, когда он спрашивал школьников об их мечтах, они отвечали, что родители нацеливают их учиться в Польше, а затем ехать дальше.

    "Если мы это не перебьем, тогда смысл наших реформ бьет по нам самим", — предостерег глава МИД.

    Ранее в погранслужбе сообщили, что всего с 11-го июня 2017 года в Евросоюз в безвизовом порядке проследовали 419 тыс. граждан Украины (3% от общего количества, 12% — от тех, которые отправились по биометрическим паспортам).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины