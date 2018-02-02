Наша сила против вашей силы: власть не собирается проигрывать

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Порошенко заявил, что пока не принял решения, что пойдет на следующие выборы главы государства в 2019 году. Но эксперты отмечают, что большее внимание следует обращать не на слова гаранта Конституции, а на его дела. А они показывают – власть готовится к выборам. И очень серьезно.

Контроль над улицами…

Политическая часть подготовки к выборам понятна и прозрачна: максимально ослабить конкурентов, сформировать новую повестку для общества, взять под контроль Центральную избирательную комиссию… Но есть и другая, "силовая" сторона.

Неслучайно появление и активное "уличное крещение" "Национальных дружин" – молодых мужчин в камуфляже, не скрывающих и даже манифестирующих свой национализм и призывающих к "украинскому порядку". И для этого – не боящихся применить силу, заявляют в организации.

"Нацдружины" неофициально связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который де-факто курирует "Национальный корпус". Но сам министр поспешил откреститься от нового ударного отряда, попутно заявив, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамок закона.

…и регионами страны

Многочисленные конфликты в украинской власти проходят в том числе по линии контроля над силовиками. Здесь борются президент Порошенко и глава МВД Аваков, формальные партнеры по правящей парламентской коалиции.

У Авакова – Национальная гвардия, Национальная полиция, пограничная служба, МЧС. У президента – Вооруженные силы и СБУ. Хотя глава государства после принятия закона о реинтеграции Донбасса усиливает свои позиции. Теперь Порошенко получает расширенные полномочия, позволяющие ему применять ВСУ в различных регионах страны. Фактически теперь он может объявить "гибридное" военное положение (как было в Донбассе) в любой точке страны и использовать там армию, в том числе ствольную и реактивную артиллерию и авиацию.

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Военное положение же вводить не обязательно.

Впрочем, несмотря на все конфликты в отношениях Порошенко и Авакова, они наверняка понимают, что плывут в одной лодке и на жесткое противостояние не пойдут.

Со всеми ресурсами, кроме Запада

Помимо чисто силового ресурса, у власти достаточно других рычагов и инструментов, чтобы остаться в своих креслах. В сегодняшних условиях правые (вроде членов "Национальных дружин") становятся для власти теневым, нелегальным силовым ресурсом, считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Этот ресурс, считает он, будет параллельно использоваться с административным ресурсом (госуправление) в тех случаях, когда оппонентов не удается подавить легально. Также в руках Банковой – практически тотальный контроль над финансами в государстве, возможность сформировать под себя избирательное законодательство, контроль над ЦИК и использование своих кресел, перечислил эксперт.

Остается также вариант созыва провластного "антимайдана", который уже пытались обкатать в противовес акциям Михаила Саакашвили.

"Для власти сегодня – единственное, что недоступно, это пока не решен вопрос западной поддержки. Пока Запад не поставит конкретно на какого-то кандидата, избираться будет крайне сложно. Более того, Запад подает сигнал, что на Петра Алексеевича он уже не ставит и не видит его (в качестве следующего главы государства). Это сегодня главная проблема Порошенко и его команды, главный для них кризис. Потому что они готовы избираться, готовы даже побеждать на этих выборах – со скрипом, массовыми нарушениями, с использованием силы, но готовы. А без поддержки Запада это вряд ли будет возможно, потому что такую победу невозможно будет легитимизировать", – считает Руслан Бортник.

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