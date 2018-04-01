Главное в мире: прощание с Хокингом, новая утечка данных, роковые технологии

РИА Новости Украина

Прощание с легендой

Синоптики обещали дождь, однако, как и в случае со многими мрачными прогнозами, с которыми столкнулся молодой Стивен Хокинг, потоп так и не наступил, пишет газета Guardian. Тысячи людей заполнили улицы британского Кембриджа, направляясь на похороны профессора. Прощание со знаменитым физиком и писателем состоялось в церкви рядом с университетским колледжем, где ученый проработал более 50 лет.

Частную церемонию посетили 500 человек — члены семьи Хокинга, друзья и коллеги. Среди скорбящих можно было увидеть и знаменитостей: актера Эдди Редмэйна, который сыграл ученого в фильме "Вселенная Стивена Хокинга", рок-музыканта и гитариста группы Queen Брайана Мэя, комика Дару О Бриэна, космолога и астрофизика Мартина Риса. Гроб в здание церкви внесли шесть носильщиков в традиционной форме колледжа. Увидев его, публика разразилась аплодисментами.

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"Высокое уважение выказывалось, в какой бы точке мира он ни давал лекцию: аудитория всегда была заполнена, атмосфера была волнующей, а аплодисменты громогласными", — вспомнила профессор Фей Даукер, слова которой приводит газета Independent. Останки Хокинга будут захоронены рядом с Исааком Ньютоном в Вестминстерском аббатстве 15 июня.

Страница Стивена Хокинга в Facebook Стивен Хокинг

Новая утечка данных?

Не успел улечься один скандал с утечкой личных данных, как появилась информация о новом случае. Немецкая почтовая компания Deutsche Post продавала политическим партиям Германии данные о своих клиентах для использования в ходе предвыборных кампаний. Такая информация появилась на страницах еженедельника Bild am Sonntag и вскоре разошлась по передовицам ведущих немецких СМИ.

В качестве оправдания издание отмечает, что все данные клиентов были анонимными. Речь идет о поле, возрасте и образовании клиентов, наличии у них жилья и автомобиля, об их семейном статусе, покупательной способности и других деталях — всего "более миллиарда единиц информации". Согласно информации СМИ, компания продавала личные данные клиентов через свою "дочку" Deutsche Post Direkt GmbH с 2005 года. Перед выборами в бундестаг в минувшем году услугами компании воспользовались Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП). Ранее развернулся скандал с утечкой данных пользователей Facebook через компанию Cambridge Analitica.

В середине марта издание New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранной информации исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.

Роковые технологии

Мировые СМИ обсуждают причины смертельного ДТП с участием электромобиля Tesla. Инцидент произошел 23 марта на трассе в штате Калифорния. Производитель заявил, что во время аварии с машиной Model X в автомобиле работал режим автопилота. Во время поездки водитель несколько раз получал предупреждение о необходимости перевести машину в ручной режим управления, но так и не сделал этого. При этом, как пишет газета Handelsblatt, ранее семья погибшего водителя сообщила, что он неоднократно жаловался производителю на функцию автопилота.

Более десяти лет глава компании Tesla Илон Маск пытался убедить автолюбителей, что свои жизни можно доверить датчикам и алгоритмам. После аварии производителю пришлось признать две истины, пишет Washington Post. Первое — технологии автономного управления авто все еще находятся в зародышевой стадии, второе — никакая технология не может быть идеальной, так что водители даже самых передовых машин не могут уповать на абсолютную безопасность.

У стен есть уши

Пользователи голосовых помощников думают не о том, что он может им сказать, а о том, что он может услышать, пишет газета New York Times. Ведущие производители девайсов с голосовыми ассистентами Amazon и Google заявляют, что гаджеты записывают и перерабатывают аудио только после того, как пользователь включит эту функцию. Для этого необходимо нажать на кнопку, либо же позвать ассистент по имени, сказав "Эй, Алекса» или "О\'кей, Google".

Обладатели таких девайсов опасаются, что они могут более тщательно наблюдать за жизнью хозяина, его словами и действиями. Потом информация о пользователе может быть обработана и использована, чтобы определить интересы и желания человека и создать подходящий для него рекламный контент, пишет газета, ссылаясь на детали патентных заявок компаний, большинство из которых пока находится на рассмотрении.

В одном из таких документов Amazon описывает некий алгоритм, который анализирует аудио практически в режиме реального времени, реагируя на слова "люблю", "купил" или "не нравится". Такая программа может быть использована в целом ряде девайсов, от планшетов до электронных книг. В то же время в своем заявлении Amazon заверила, что серьезно относится к личной жизни клиентов и не использует записи их разговоров для таргетированной рекламы.