Хроника 31 марта: миллионы Гройсмана, гигантские очереди на польской границе

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В субботу, 31 марта, решение о разрыве экономического сотрудничества с РФ вступило в силу, Погранслужба сообщила о гигантских очередях на границе с Польшей, Москва задала Лондону 14 вопросов по "делу Скрипалей", возле ТРЦ в Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомата. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

МВФ требует от Украины повысить цену на газ

Украина должна выполнять требования по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования, заявляет Международный валютный фонд. По словам представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, важно, чтобы "цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы". Он не стал комментировать, как решение Кабмина повлияло на прогноз относительно следующего транша кредита, но дал понять, что регулирование цен на газ является ключевым требованием для дальнейшего финансирования.

Пасхальное перемирие не удалось: ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов в Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 29 марта по 19:30 31 марта зафиксировала 110 взрывов, говорится в отчете миссии от 31 марта. Наблюдатели подчеркивают, что, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, количество взрывов было меньшим (примерно 110 против 245 соответственно).

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Решение о разрыве экономического сотрудничества с РФ вступило в силу

Решение правительства Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией в субботу опубликовано в официальной прессе. Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Погранслужба сообщает о гигантских очередях на границе с Польшей

Государственная пограничная служба Украины сообщила об очередях на границе на въезд на Украине накануне пасхальных праздников, особенно на украинско-польской границе. Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой. В частности, по данным ведомства, по состоянию на 11.00 субботы перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд на Украину, а перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

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Гройсман подал е-декларацию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Как сообщает правительственный портал, общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17 102 320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15 801 536 грн).

Возле ТРЦ в Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомата — СМИ

Стрельба произошла возле ТРЦ в Голосеевском районе Киева. Инцидент произошел на парковке ТРЦ. В соцсети сообщают, что "стреляли из автомата", после чего скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе. Как говорится в сообщении управления полиции в Киеве в соцсети Facebook, со слов свидетелей, на проспекте Глушкова "из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт из-за очередности проезда: в результате оба применили оружие". В городе был введен план "перехват", правоохранители разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara.

МИД РФ опубликовал вопросы к Лондону и Парижу по "делу Скрипалей"

МИД России опубликовал вопросы к МИД Британии в связи с "делом Скрипалей". В частности, Москва требует от Лондона пояснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории. Кроме того, Россия задала вопрос о том, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, а также как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента. Всего в списке 14 вопросов.