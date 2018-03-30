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    Ученые объяснили причину хруста пальцев

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    Исследование французских математиков противоречит открытию канадских ученых, которые в 2015 году пришли к выводу, что при "вытягивании" суставов пузырьки внутри суставной жидкости не исчезают, а, наоборот, появляются.
    Пальцы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Математики из Политехнической школы во французском Палезо пришли к выводу, что характерный хруст в пальцах появляется в тот момент, когда начинают лопаться пузырьки синовиальной жидкости внутри суставов, сообщает Ridus со ссылкой на журнал Nature.

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    С помощью математического моделирования движения рук удалось выяснить, что один и тот же сустав не может щелкнуть дважды в течение 20 минут, а появление характерных звуков возможно лишь при расслаблении пястно-фалангового сустава. Во время "вытягивания" сустав расширяется, и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки, быстрое исчезновение которых и приводит к своеобразному "хрусту",

    Исследование французских математиков противоречит открытию канадских ученых, которые в 2015 году пришли к выводу, что при "вытягивании" суставов пузырьки внутри суставной жидкости не исчезают, а, наоборот, появляются. В одном ученые из Франции и Канады солидарны — хруст пальцев не наносит вред суставам.

    Напомним, ученые обнаружили ранее неизвестный орган у людей.

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