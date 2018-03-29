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    В мире

    Ученые рассекретили удивительный факт о левшах

    (обновлено: )212
    При изучении развития ребенка до рождения стало ясно, что решение о большем использовании правой или левой руки принимается раньше того, как кора головного мозга свяжется со спинным.
    Левша. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Многие столетия человек отказывался признавать существование леворукости, и левшей считали воплощением дьявола или больными. В наши дни их перестали переучивать на то, "как правильно".

    Исследование, проведенное учеными из Нидерландов, Великобритании и Китая, включало в себя наблюдение за развитием плодов в утробе матери. Результат оказался интересным:

    "Моторная кора головного мозга посылает сигналы спинному мозгу, который командует руками и ногами. Но при изучении развития ребенка до рождения стало ясно, что решение о большем использовании правой или левой руки принимается раньше того, как кора головного мозга свяжется со спинным".

    Значит, леворукость (или амбидекстризм, то есть использование обеих рук) обусловлена генетическими и экологическими факторами, а не развитием или воспитанием после рождения.

    В ближайшие годы наблюдение за выбором ведущей руки на ранних стадиях внутриутробного развития будет продолжено.

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