Ученые рассекретили удивительный факт о левшах

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Многие столетия человек отказывался признавать существование леворукости, и левшей считали воплощением дьявола или больными. В наши дни их перестали переучивать на то, "как правильно".

Исследование, проведенное учеными из Нидерландов, Великобритании и Китая, включало в себя наблюдение за развитием плодов в утробе матери. Результат оказался интересным:

"Моторная кора головного мозга посылает сигналы спинному мозгу, который командует руками и ногами. Но при изучении развития ребенка до рождения стало ясно, что решение о большем использовании правой или левой руки принимается раньше того, как кора головного мозга свяжется со спинным".

Значит, леворукость (или амбидекстризм, то есть использование обеих рук) обусловлена генетическими и экологическими факторами, а не развитием или воспитанием после рождения.

В ближайшие годы наблюдение за выбором ведущей руки на ранних стадиях внутриутробного развития будет продолжено.