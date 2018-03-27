Ученые обнаружили ранее неизвестный орган у людей

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Американские исследователи обнаружили у человека ранее неизвестный орган. "Находка" являет собой сплетение микроскопических каналов, проходящих через соединительные ткани органов, которые заполнены жидкостью.

Открытие было сделано во время эндоскопического обследования пациента, сообщает Scientific Reports. Как известно, больному осматривали пищеварительную систему.

Так, во время осмотра желчных протоков медики заметили, что окружающие его ткани пронизаны сплетением неизвестных каналов.

Сперва ученые подумали, это они видят обычные капилляры, однако это оказалось не так – внешний вид обнаруженной окружающей ткани отличался.

Исследовав другие участки тела, в частности, носовую полость, ученые нашли подобные сплетения каналов и там.

Медики предполагают, что подобные каналы, заполненные жидкостью, проходят по всему организму. Более того, они считают, что это еще один орган, который ранее оставался без внимания, и он несет в себе порядка 1/5 всей жидкости, содержащейся в организме.

Напомним, ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита.