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    Культура

    Ученые назвали обладательницу идеальной фигуры

    (обновлено: )23521
    Ученые пришли к выводу, что современные стандарты женской красоты изменились. Худоба, которую так ценили 15-20 лет назад, отошла на второй план.
    Актриса Келли Брук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Ученые из Университета Техаса назвали обладательницу идеальной фигуры — ею стала британская 38-летняя актриса и фотомодель Келли Брук.

    Алина Катлобай
    instagram.com/katlobai_alia
    Красотку из Чернигова благодаря идеальной фигуре заметили мировые кутюрье

    Авторы исследования проверили несколько параметров, в том числе рост, вес, длину волос и форму лица. Исходя из результатов, именно Брук, по их мнению, является наиболее близкой к идеалу.

    При этом одним из важнейших факторов, влияющих на результат, стала привлекательность женской фигуры в глазах мужчин.

    Ученые пришли к выводу, что современные стандарты женской красоты изменились. Худоба, которую так ценили 15-20 лет назад, отошла на второй план. В наши дни красивыми и соблазнительными считаются гораздо более пышные женские формы.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Келли Брук

    По словам соавтора исследования Говарда Митенса, Келли по-настоящему естественная — она ​​не делала никаких пластических операций и не проходила каких еще трансформаций. Ее тело выглядит вполне здоровым. В совокупности с гармоничными чертами лица это производит настоящий вау-эффект.

    При этом сама Брук неоднократно признавалась, что в юности она постоянно подвергалась насмешкам, так как считалась толстой.

    Ранее крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото.

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