наверх
28.03.201808:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ученый сделала неожиданное заявление об Иисусе Христе

    (обновлено: )39603
    Как отметила ученый, "если Иисуса признать жертвой сексуального насилия, это окажет огромное влияние на взаимодействие церкви с такими движениями, как #MeToo, и на другие изменения в обществе".
    Статуя Христа Спасителя. Архивное фото
    RIA News Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Ученый британского Университета Шеффилда доктор Кэти Эдвардс в преддверии Пасхи заявила, что Иисус Христос был жертвой сексуального насилия, поскольку его раздели, прежде чем распять.

    Вильнюсская художественная академия
    Sputniknews.lt
    Давай, девочка, разденься. До Литвы добрался "вирус Вайнштейна"

    Она опубликовала статью под названием #Him Too ("Он тоже") и отметила, что это не просто вопрос исправления исторических фактов:

    "Если Иисуса признать жертвой сексуального насилия, это окажет огромное влияние на взаимодействие церкви с такими движениями, как #MeToo, и на другие изменения в обществе".

    По мнению доктора Эдвардс, которая занимается междисциплинарными библейскими исследованиями, вопросу обнажения Иисуса в науке уделяется мало внимания.

    "Сейчас, во время Великого поста, вполне уместно вспомнить об обнажении Иисуса и назвать это так, как должно называться: унижение и гендерное насилие, которое должно быть признано актом сексуального насилия и надругательства", — говорится в публикации.

    Хотя исторические изображения распятия показывают, что Иисус был в набедренной повязке во время казни, Кэти Эдвардс считает, что римляне намеренно раздевали тех, кого хотели наказать, ради унижения.

    Специалист по криминологии и старший преподаватель кафедры социологии Абертейского университета Стюарт Войтон считает тезис "Иисус Христос — жертва насилия" фарсом, пишет Daily Mail.

    "В обществе закрепилась тенденция приравнивать почти все к форме насилия и прикреплять ярлык жертвы к большему числу людей. Но это исторически странно", — подытожил специалист.

    Напомним, движение MeToo стало неимоверно популярным после секс-скандала с участием кинопродюсера Харви Вайнштейна. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    В Запорожье мурал Савченко завесили плакатом
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?