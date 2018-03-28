Ученый сделала неожиданное заявление об Иисусе Христе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Ученый британского Университета Шеффилда доктор Кэти Эдвардс в преддверии Пасхи заявила, что Иисус Христос был жертвой сексуального насилия, поскольку его раздели, прежде чем распять.

Она опубликовала статью под названием #Him Too ("Он тоже") и отметила, что это не просто вопрос исправления исторических фактов:

"Если Иисуса признать жертвой сексуального насилия, это окажет огромное влияние на взаимодействие церкви с такими движениями, как #MeToo, и на другие изменения в обществе".

По мнению доктора Эдвардс, которая занимается междисциплинарными библейскими исследованиями, вопросу обнажения Иисуса в науке уделяется мало внимания.

"Сейчас, во время Великого поста, вполне уместно вспомнить об обнажении Иисуса и назвать это так, как должно называться: унижение и гендерное насилие, которое должно быть признано актом сексуального насилия и надругательства", — говорится в публикации.

Хотя исторические изображения распятия показывают, что Иисус был в набедренной повязке во время казни, Кэти Эдвардс считает, что римляне намеренно раздевали тех, кого хотели наказать, ради унижения.

Специалист по криминологии и старший преподаватель кафедры социологии Абертейского университета Стюарт Войтон считает тезис "Иисус Христос — жертва насилия" фарсом, пишет Daily Mail.

"В обществе закрепилась тенденция приравнивать почти все к форме насилия и прикреплять ярлык жертвы к большему числу людей. Но это исторически странно", — подытожил специалист.

Напомним, движение MeToo стало неимоверно популярным после секс-скандала с участием кинопродюсера Харви Вайнштейна.