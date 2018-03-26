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    Итальянские ученые обнаружили останки женщины, "родившей" в могиле

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    По информации исследователей, женщина умерла в 7-8 веке н.э., ей было 25-35 лет. Плод находился на 38 неделе развития. Его голова и тело находились между бедер женщины, а ноги - в тазовой области, как бывает при родах.
    Скелет женщины
    worldneurosurgery

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Италии ученые обнаружили скелет женщины, "родившей" после смерти. Останки женщины и плода были захоронены в кирпичном гробу, сообщает журнал World Neurosurgery.

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    Останки женщины были найдены в городе Имола, в провинции Болонья. Женщина умерла в 7-8 веке н.э., ей было 25-35 лет. Плод находился на 38 неделе развития. Его голова и тело находились между бедер женщины, а ноги — в тазовой области, как бывает при родах.

    Авторы работы считают, что столкнулись с "посмертными родами". При этом редком явлении плод выдавливается через родовые пути из матки трупа беременной женщины газами, образовавшимися в брюшной полости при гниении. В отличие от естественных родов, шейка матки не раскрывается после смерти, поэтому под давлением газов просто разрывает матку, попадая во влагалище.

    Еще одним интересным наблюдением стало отверстие в черепе женщины, просверленное, очевидно, в медицинских целях. После операции женщина была жива еще какое-то время. Исследователи полагают, что отверстие было просверлено, чтобы избавиться от преэклампсии, один из основных симптомов которой — подъем кровяного давления до очень высоких значений. По-видимому, врачи прибегли к трепанации, чтобы снизить давление. Но, несмотря на лечение (а, может, и из-за него) женщина умерла.

    Ранее сообщалось, что в Индии успешно прооперировали семимесячного ребенка из Ирака, который родился с восемью конечностями.

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