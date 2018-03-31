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    Сотни людей пришли проводить Стивена Хокинга в последний путь

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    На прощальную церемонию в университетскую церковь Кембриджа пригласили около 500 человек. За телом Хокинга шла вся его семья, в том числе дети Люси, Роберт и Тим.
    Видео Ruptly

    В Великобритании в субботу прошли похороны зменитого профессора-физика Стивена Хокинга, который скончался 14 марта на 77 году жизни.

    На прощальную церемонию в университетскую церковь Кембриджа пригласили около 500 человек. Колокола пробили 76 раз — столько, сколько Хокингу было лет на момент смерти.

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    За катафалком шла семья Хокинга, в том числе, трое его детей — Люси, Роберт и Тим.

    Как сообщают журналисты ВВС, во время церемонии в церкви прозвучала фраза: "Наследие профессора Стивена Хокинга будет жить вечно".

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