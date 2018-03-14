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    Известный сайт предрек смерть Стивена Хокинга

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    В перечне тех, кто, по мнению сайта, может покинуть этот мир в этом году, имена 50 известных личностей. В их числе муж королевы Елизаветы II принц Филипп (97 лет), американский политик Джон Маккейн (82 года), экс-президент США Джимми Картер (94 года).
    Стивен Хоккинг
    Miguel RIOPA / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Известный сайт The DeathList предрек смерть английского физика-теоретика Стивена Хокинга.

    Стивен Хоккинг
    tweaktown.com
    Он изменил представление о Вселенной. Кадры из жизни Стивена Хокинга

    Еще в январе этого года портал опубликовал список знаменитостей, которые должны умереть в течение этого года, куда также было включено имя учёного.

    Напомним, в перечне тех, кто, по мнению сайта, может покинуть этот мир в этом году, имена 50 известных личностей.

    В их числе муж королевы Елизаветы II принц Филипп (97 лет), американский политик Джон Маккейн (82 года), экс-президент США Джимми Картер (94 года), диктатор Роберт Мугабе (94 года), экс-президент США Джордж Буш — старший, бывший папа римский Бенедикт XVI (91 год), актёр Шон Коннери (88 лет) и музыкант Rolling Stones Ронни Вуд (71 год).

    Как сообщалось ранее, Стивен Хокинг умер в среду, 14 марта, на 77 году жизни.

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