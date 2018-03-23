МИД Польши: "перезагрузка" Варшавы с Москвой маловозможна

Владимир Матвеев, обозреватель

Польские дипломаты считают, что военное присутствие США в Европе и их сильная позиция в НАТО, имеет "основополагающее значение" для военной безопасности Польши, и мало верят в возможность "перезагрузки" двусторонних отношений с Москвой. Глава МИД Польши высказался за необходимость поддержки политического диалога с Россией.

"Международное положение Польши является следствием ее сильной позиции в Европе", завил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время оглашения в Сейме основных задач внешней политики государства на 2018 год", сообщает Radio Polsha.

Глава польской дипломатии говорил "о военном присутствии США в Европе и их сильной позиции в НАТО", которая "имеет основополагающее значение для военной безопасности Польши и всего региона".

"В интересах Польши и стран Центральной и Восточной Европы является постоянное присутствие США и Североатлантического альянса в этой части мира. Также Польша заинтересована поддерживать сильные трансатлантические связи. Их постоянное укрепление и развитие являются основной задачей политики безопасности Польши", сказал министр.

Несмотря на то, что, по мнению министра, Россия стремится к "пересмотру политического порядка в Европе", Чапутович сказал, что необходимо "поддерживать политический диалог с Россией", но "его суть не может состоять в том, чтобы игнорировать нынешнюю агрессивную политику Кремля в отношении Запада", сообщает польский ресурс.

С главой польского МИД созвучен советник министра иностранных дел Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский, который в интервью Dziennik Gazeta Prawna, заявил, что диалог заключается "не в том, чтобы согласовывать позиции, а в том, чтобы о них заявлять. Это позволяет правильно интерпретировать точку зрения противоположной стороны и оценить, к каким последствиям может привести нарушение ее интересов".

По его мнению, сейчас главное – чтобы диалог "служил эффективному сдерживанию".

Пшемыслав Журавский вель Граевский в контексте того, что Польша поддерживает санкции, введенные против России, и выступает с критикой проекта Северный поток-2, считает, что "в обозримом будущем перелома в отношениях с Россией не будет".

Он подчеркнул, что этому "мешают военное присутствие США в Центральной Европе, консолидация восточного фланга НАТО, поддержка, которую Варшава оказывает прозападным устремлениям разных народов от грузинского до украинского, а также открытие польского газового терминала, который позволил американскому газу прийти на центрально европейский рынок", пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Отвечая на вопрос о слухах о возможности заключения польской стороной "секретного соглашения с Россией", дипломат заявил, что "опровержение этого тезиса" мы видим в том, что "Польша вооружается и оказывает Украине финансовую поддержку, в Центральной Европе появляются войска США и других союзников, польская армия активизирует свое участие в миссии по укреплению восточного фланга НАТО в Латвии и Румынии, формируется "Инициатива трех морей", идет консолидация "Бухарестской девятки", снижается зависимость Центральной Европы от российского газа".

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Напомним, в ходе июльского визита президента США в Польшу, в Варшаве обсуждались вопросы коллективной обороны НАТО и сотрудничества в области энергетики в контексте реанимируемого проекта "Инициатива трех морей", поддержку которому высказал президент США Дональд Трамп.

Призывы Варшавы к увеличению американского военного контингента в Польше и увеличению поставок СПГ из США в контексте "энергобезопасности ЕС" и противоречий Варшавы и Брюсселя, Берлина по приему мигрантов, торгово-экономические интересы придали импульс встрече и договоренностям с Вашингтоном.

Правительство Польши, опираясь на европейскую Газовую директиву и при поддержке Администрации Трампа, по сути участвует в формировании в Евросоюзе "новой коалиции" с целью воспрепятствовать реализации проекта Северный поток-2 в контексте стремления американских компаний поставлять СПГ в Европу.

Как известно, польская нефтегазовая компания PGNiG подписала с британской компанией Centrica LNG Co Ltd пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из американского терминала Sabine Pass LNG Terminal, сообщила пресс-служба PGNiG в ноябре минувшего года. В июне 2017 года польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце принял первую партию американского сжиженного газа.

Показательно также, что, в соответствии с договоренностями в Дохе, катарский СПГ будет поставляться в Украину через СПГ-терминал в Свиноуйсьце в контексте разрыва газовых контрактов между Киевом и "Газпромом".

При этом, по мнению советника польского министра, "спор на тему истории с Израилем, на отношения Варшавы и Вашингтона в сфере обороны или энергетики влияния не окажет". "На фоне Brexit, начавшегося после выборов политического кризиса в Германии, активизации каталонского сепаратизма, потрясений на французской политической сцене (которые смели с нее все традиционные партии) и антиамериканизма, скрывающегося под личиной антитрампизма, Польша остается единственным крупным европейским государством, которое сохраняет проамериканскую ориентацию".

"Было бы странно, если бы на стратегические польско-американские отношения влияли наши споры об истории с третьим государством", заключил польский дипломат в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Напомним, Северный поток-2 стал одной из тем в повестке встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Польше, которые находятся на разных позициях по этому вопросу. В то время как и США, Польша выступает против этого проекта, в Берлине его считают экономическим. Противодействие данному проекту является тем, что объединяет Польшу и Украину.

Берлин пока без особого успеха стремится сбалансировать силы внутри Евросоюза. При этом, как сообщает DW по мнению эксперта Немецкого института экономических исследований Клаудии Кемферт, несмотря "на шквал критики и угроз, вторая очередь газопровода "Северный поток" будет построена".