РИА Новости Украина

Не так давно (пять лет назад) украинцев больше беспокоило то, что США сеют хаос и у них, и в остальном мире, чем те подлые и гнусные русские, о которых мы постоянно слышим день ото дня, пишет Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza) в материале для американского Forbes.

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

Издание предлагает обзор карты, на которой показаны "страны, которых боятся больше всего". Она была опубликована на странице британской газеты The Independent в Twitter.

Найдите Черное море. Южнее найдите легко узнаваемую Турцию. На севере – Украина. Согласно опросу 2013 года, который газета не назвала (ссылка, которую они дали, не работает), все боятся нас – Америку боялись даже в годы правления Обамы! Изображение взято из поста годичной давности на сайте Reddit.

Если бы опрос происходил сегодня, испытывали бы украинцы те же самые чувства? Ведь прошло уже почти пять лет с тех пор, как международный исследовательский центр WIN/Gallup провел свой опрос, по результатам которого была составлена эта карта и который сегодня кажется довольно устаревшим. В интернете данные опроса были недоступны.

…А вот что показывает нам проведенный Институтом Гэллапа опрос о восприятии украинцами американцев и русских сегодня.

Опрос о мировом лидере, результаты которого были опубликованы в декабре, дает нам новую информацию о том, кого предпочитают украинцы в обострившейся ситуации. По данным опроса, проведенного Институтом Гэллапа, лишь 15% украинцев предпочли бы жить в мире, в котором лидирующую роль играли бы Соединенные Штаты. Если же смотреть шире, это означает, что 85% украинцев – теоретически – отказались бы от идеи однополярного мира во главе с Вашингтоном.

Только 20% респондентов заявили, что предпочитают многополярный мир во главе с США и Россией. Большинство из них (53%) заявили, что ни одна из этих стран лидировать не должна.

Что же касается лидеров стран, то среди украинцев рейтинги предпочтения Владимира Путина и Дональда Трампа в качестве лидеров примерно одинаковы. Путин опережает Трампа, предпочтительными лидерами их видят 23% и 22% украинцев соответственно. Большинство же украинцев предпочитают украинцев.

…Во всем мире участники опроса отдали предпочтение не Трампу, а Путину: Путина выбрали около трети респондентов, а нынешнего президента США – 17%.

Некоторых это ничуть не удивляет. В соответствии с сюжетной линией ироничного кукольного шоу Иэна Бреммера (Ian Bremmer), основателя и президента исследовательского центра Eurasia Group, консалтинговой компании изучающей политические риски, Трамп является марионеткой Путина.

14 февраля Центр американского прогресса (Center for American Progress), вашингтонский общественно-политический аналитический центр, связанный с Хиллари Клинтон и возглавляемый Нирой Танден (Neera Tanden), которая в 2008 году была политическим советником Клинтон, распространил доклад, показывающий, что Трамп очень многим обязан российским олигархам.

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