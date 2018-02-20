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    Зарубежье

    Forbes: Украинцы боятся американцев больше, чем русских

    (обновлено: )501111
    Проведенный Институтом Гэллапа опрос показал, что только 15% украинцев предпочли бы жить в мире, в котором лидирующую роль играли бы Соединенные Штаты Америки.
    Флаги Украины и США
    Twitter Администрации президента Украины

    РИА Новости Украина

    Не так давно (пять лет назад) украинцев больше беспокоило то, что США сеют хаос и у них, и в остальном мире, чем те подлые и гнусные русские, о которых мы постоянно слышим день ото дня, пишет Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza) в материале для американского Forbes. 

    РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Die Welt. Расмуссен: Украине и США пора прислушаться к Путину

    Издание предлагает обзор карты, на которой показаны "страны, которых боятся больше всего". Она была опубликована на странице британской газеты The Independent в Twitter.

    Найдите Черное море. Южнее найдите легко узнаваемую Турцию. На севере – Украина. Согласно опросу 2013 года, который газета не назвала (ссылка, которую они дали, не работает), все боятся нас – Америку боялись даже в годы правления Обамы! Изображение взято из поста годичной давности на сайте Reddit.

    Если бы опрос происходил сегодня, испытывали бы украинцы те же самые чувства? Ведь прошло уже почти пять лет с тех пор, как международный исследовательский центр WIN/Gallup провел свой опрос, по результатам которого была составлена эта карта и который сегодня кажется довольно устаревшим. В интернете данные опроса были недоступны. 

    …А вот что показывает нам проведенный Институтом Гэллапа опрос о восприятии украинцами американцев и русских сегодня.

    Опрос о мировом лидере, результаты которого были опубликованы в декабре, дает нам новую информацию о том, кого предпочитают украинцы в обострившейся ситуации. По данным опроса, проведенного Институтом Гэллапа, лишь 15% украинцев предпочли бы жить в мире, в котором лидирующую роль играли бы Соединенные Штаты. Если же смотреть шире, это означает, что 85% украинцев – теоретически – отказались бы от идеи однополярного мира во главе с Вашингтоном.

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко
    США одобрили сотрудничество с Украиной по кибербезопасности

    Только 20% респондентов заявили, что предпочитают многополярный мир во главе с США и Россией. Большинство из них (53%) заявили, что ни одна из этих стран лидировать не должна.

    Что же касается лидеров стран, то среди украинцев рейтинги предпочтения Владимира Путина и Дональда Трампа в качестве лидеров примерно одинаковы. Путин опережает Трампа, предпочтительными лидерами их видят 23% и 22% украинцев соответственно. Большинство же украинцев предпочитают украинцев.

    …Во всем мире участники опроса отдали предпочтение не Трампу, а Путину: Путина выбрали около трети респондентов, а нынешнего президента США – 17%.

    Некоторых это ничуть не удивляет. В соответствии с сюжетной линией ироничного кукольного шоу Иэна Бреммера (Ian Bremmer), основателя и президента исследовательского центра Eurasia Group, консалтинговой компании изучающей политические риски, Трамп является марионеткой Путина.

    14 февраля Центр американского прогресса (Center for American Progress), вашингтонский общественно-политический аналитический центр, связанный с Хиллари Клинтон и возглавляемый Нирой Танден (Neera Tanden), которая в 2008 году была политическим советником Клинтон, распространил доклад, показывающий, что Трамп очень многим обязан российским олигархам. 

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