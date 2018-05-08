Занятие под стать. Меланья Трамп запустила программу для детей Be best

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Первая леди США Меланья Трамп объявила о запуске своей программы Be best ("Будь лучшим"), направленной на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни.

"Сегодня очень много важных вопросов, с которыми сталкиваются дети. Три главных столпа "Будь лучшим": здоровый образ жизни, поведение в социальных сетях и опасность злоупотребления опиоидами. Все вместе мы должны прилагать усилия и дать детям то, что им нужно, чтобы оценить свое социальное и эмоциональное состояние", — сказала она на церемонии объявления начала кампании у Белого дома.

По ее словам, взрослые несут ответственность за информирование детей. Именно на информирование будет направлена ее кампания.

"Пока я буду первой леди США, я приложу все усилия, чтобы быть лучшей в предоставлении поддержки программ здорового образа жизни… и в обучении инструментам и навыкам эмоционального, социального и психологического благополучия", — сказала первая леди.

Кроме того, она обещала напрямую поднимать с лидерами технологической сферы вопросы онлайн-поведения детей и повышения уровня осведомленности об этом.

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Меланья Трамп обратилась к присутствовавшим на церемонии представителям Microsoft, Google, Twitter, Facebook, членам администрации и другим, выразив надежду, что они будут плотно работать вместе следующие годы.

Первые леди США традиционно принимают участие в развитии различных социальных программ в стране. Так, недавно скончавшаяся супруга Джорджа Буша-старшего Барбара занималась борьбой с неграмотностью в США, а супруга 44-го президента Барака Обамы Мишель – борьбой с детским ожирением.