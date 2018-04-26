Восковая Мелания Трамп "поселилась" в нью-йоркском музее Мадам Тюссо

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Восковая фигура супруги американского президента Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея Мадам Тюссо, сообщает телеканал NBC News.

По данным телеканала, фигура первой леди в синем платье была поставлена рядом с фигурой президента Дональда Трампа. Покинувший пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер первым сфотографировался на фоне супружеской пары.

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"Я не шучу, я посмотрел на свое фото с первой леди до того, как я покинул пост, и, в самом деле, удивительно, насколько похоже она выглядит. То же самое и о президенте. Это впечатляет", — заявил Спайсер.

Восковая фигура Меланьи Трамп является частью экспозиции под названием "Give Melania a Voice" (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Скриншот nbcnews.com Восковые Мелания и Дональд Трамп

Дирекция музея подтвердила, что было получено разрешение от супружеской пары на создание их фигур.