наверх
03.05.201813:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.04
  • EUR31.40- 0.21
Рубрики
Ещё
    В мире

    Российский истребитель разбился в Сирии

    (обновлено: )72119
    Министерство обороны России сообщило, что при крушении российского истребителя в акватории Средиземного моря в Сирии погибли оба пилота военного самолета.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель, сообщает в среду Министерство обороны Российской Федерации.

    Опубликовано новое видео перехвата НЛО американскими истребителями. Видео
    Канал To The Stars Academy of Arts & Science на Youtube
    Новые кадры перехвата НЛО истребителями США появились в сети

    Военный самолет упал в акватории Средиземного моря при наборе высоты при взлете с аэродрома Хмеймим.

    По данным российского оборонного ведомства, оба пилота истребителя погибли.

    "Огневого воздействия по разбившемуся в Сирии российскому истребителю не было, возможно, в двигатель попала птица", — пишет Минобороны РФ.

    Накануне сообщалось, что российский истребитель Су-27 приблизился к патрульному противолодочному самолету Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтикой. Су-27 в течение 9 минут летел на расстоянии всего шести метров от американского самолета.

    Читайте также: Сирия. Весь остальной мир уже на грани

    Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам группировки "Исламское государство" на северо-востоке Сирии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинский военный. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны