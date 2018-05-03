Российский истребитель разбился в Сирии

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель, сообщает в среду Министерство обороны Российской Федерации.

Военный самолет упал в акватории Средиземного моря при наборе высоты при взлете с аэродрома Хмеймим.

По данным российского оборонного ведомства, оба пилота истребителя погибли.

"Огневого воздействия по разбившемуся в Сирии российскому истребителю не было, возможно, в двигатель попала птица", — пишет Минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что российский истребитель Су-27 приблизился к патрульному противолодочному самолету Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтикой. Су-27 в течение 9 минут летел на расстоянии всего шести метров от американского самолета.

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