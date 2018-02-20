Истребитель США загорелся в небе над Японией

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. У американского истребителя F-16, вылетевшего с авиабазы Мисава в японской префектуре Аомори, загорелся двигатель, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Ицунори Онодэру.

Истребитель вылетел с базы приписки Мисава. После того, как у него загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара в той же префектуре, а затем возвратился на базу. Данных о пострадавших нет, однако по свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков сидзими, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов. Как сообщили рыбаки, при падении баки подняли столб воды высотой до 15 метров.

Министр Онодэра пообещал "потребовать объяснений от американской стороны и выяснения причин происшествия, а также принятия мер для предотвращения подобного в дальнейшем".

Информации о сроках и способах извлечения топливных баков из озера, а также о возможной утечке топлива пока нет.

Напомним, американский морской пехотинец, дислоцированных на Окинаве в Японии, совершил ДТП на перекрестке в городе Наха, в результате один человек погиб.