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    Истребитель США загорелся в небе над Японией

    (обновлено: )16620
    После того, как у истребителя загорелся двигатель, пилот сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.
    Истребитель. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. У американского истребителя F-16, вылетевшего с авиабазы Мисава в японской префектуре Аомори, загорелся двигатель, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Ицунори Онодэру.

    Момент крушения истребителя на авиашоу в Италии
    канал Sir J в youtube
    Стремительное падение. Момент крушения истребителя на авиашоу в Италии

    Истребитель вылетел с базы приписки Мисава. После того, как у него загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара в той же префектуре, а затем возвратился на базу. Данных о пострадавших нет, однако по свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков сидзими, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов. Как сообщили рыбаки, при падении баки подняли столб воды высотой до 15 метров.

    Министр Онодэра пообещал "потребовать объяснений от американской стороны и выяснения причин происшествия, а также принятия мер для предотвращения подобного в дальнейшем".

    Информации о сроках и способах извлечения топливных баков из озера, а также о возможной утечке топлива пока нет.

    Напомним, американский морской пехотинец, дислоцированных на Окинаве в Японии, совершил ДТП на перекрестке в городе Наха, в результате один человек погиб.

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