наверх
05.04.201810:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Южной Корее рухнул истребитель с двумя пилотами

    (обновлено: )171
    Корейское агентство Ренхап сообщает, что в уезде Чхильгок провинции Кенсан-Пукто потерпел крушение военный самолет. Подробности происшествия выясняется.
    Истребитель CF-18
    wikipedia

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Южной Корее потерпел крушение военный самолет, передало в четверг агентство Ренхап со ссылкой на пожарные службы.

    Инцидент произошел в уезде Чхильгок провинции Кенсан-Пукто. Предполагается, что разбился истребитель.

    Смотрите также: Новые кадры перехвата НЛО истребителями США появились в сети

    Позднее стало известно, что разбившийся военный самолет — истребитель F-15K южнокорейских ВВС.

    "Сегодня после полудня в 13:30 (07:30 по Киеву) истребитель F-15K с военной базы в Тэгу завершил свою миссию и возвращался назад, но в 14:38 (08:38 по Киеву) потерпел крушение в уезде Чхильгок провинции Кенсан-Пукто", — приводит агентство Ренхап данные южнокорейских ВВС.

    Смотрите также: Под Киевом впервые за 1,5 года взлетел крупнейший в мире самолет

    По их сведениям, в истребителе находились два пилота, их судьба выясняется.

    Ранее сообщалось, что в штате Невада (США) разбился самолет F-16. Самолет упал в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Территорию Сорочинской ярмарки затопило
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Елена Лукаш
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине