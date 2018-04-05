В Южной Корее рухнул истребитель с двумя пилотами

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Южной Корее потерпел крушение военный самолет, передало в четверг агентство Ренхап со ссылкой на пожарные службы.

Инцидент произошел в уезде Чхильгок провинции Кенсан-Пукто. Предполагается, что разбился истребитель.

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Позднее стало известно, что разбившийся военный самолет — истребитель F-15K южнокорейских ВВС.

"Сегодня после полудня в 13:30 (07:30 по Киеву) истребитель F-15K с военной базы в Тэгу завершил свою миссию и возвращался назад, но в 14:38 (08:38 по Киеву) потерпел крушение в уезде Чхильгок провинции Кенсан-Пукто", — приводит агентство Ренхап данные южнокорейских ВВС.

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По их сведениям, в истребителе находились два пилота, их судьба выясняется.

Ранее сообщалось, что в штате Невада (США) разбился самолет F-16. Самолет упал в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса.