Российские Су-25 в Сирии вынудили истребители США к резким маневрам

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Сближение самолетов России и США в небе над Сирией длилось около 40 минут, американские истребители F-22 были вынуждены усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения с российскими штурмовиками Су-25, сообщил в комментарии РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пахон.

"В один момент Су-25 приблизился достаточно близко к F-22, и он был вынужден усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе", — сказал Пахар, добавив, что инцидент произошел в районе сирийского города Аль-Букемаль.

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Ранее в пресс-службе Центрального командования (CENTCOM) США сообщили о сближении российских и американских самолетов в Сирии, отметив, что такие ситуации иногда возникают "по нескольку раз в день" и "ничего экстраординарного в них нет".

Представитель Пентагона заявил, что российские самолеты залетают в контролируемую США зону в Сирии шесть-восемь раз в день.

Собеседник агентства отметил серьезную озабоченность коалиции США возможностью сбить российский военный самолет, если он будет представлять угрозу ее воздушным или наземным силам.

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Ранее Минобороны РФ опровергло сообщения британских и американских СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков в воздушном пространстве над восточным берегом Евфрата в Сирии.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российских войск из Сирии.