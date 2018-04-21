Президент Армении вышел к протестующим

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Президент Армении Армен Саркисян встретился с лидером протестов Николом Пашиняном, по итогам переговоров он заявил, что надеется на диалог с митингующими.

На вопрос, возможны ли переговоры с митингующими, он ответил: "Надеюсь".

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Встреча между Саркисяном и Пашиняном состоялась в субботу на площади Республики в Ереване во время многотысячного митинга оппозиции.

Президент заявил, что позднее встретится с журналистами.

Sputnik | Перейти в фотобанк Акция протеста оппозиции в Ереване, 21 апреля 2018

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.