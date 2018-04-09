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    Пьяный мэр французского города гонялся за бродягами с катаной

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    Градоначальник французского города Виссу взял в руки японский меч и пистолет, чтобы разогнать группу бродяг с парковки частного детского сада. Мэра сопровождали заместитель и местная полиция.
    Традиционный японский меч катана
    flickr.com/genki-san

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Мэр французского города Виссу, департамент Эсон Ришар Тренкье был помещен под стражу за то, что он угрожал бродягам катаной (японский меч), сообщает издание Monde.

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    "Он угрожал бродягам катаной", — сообщили в прокуратуре. Как пишет газета, на Треньке был надет бронежилет, а в руках он держал пистолет. Кроме того, по словам источника издания, мэра сопровождали его первый заместитель и несколько полиейских.

    В свою очередь газета Parisien пишет, что Тренкье пытался помешать бродягам обосноваться на парковке частного детского сада. Бродяги вызвали полицию. Один из кочующих также был помещен под стражу после того, как в его автомобиле было найдено ружье.

    По данным французских СМИ, тест на содержание алкоголя в крови Треньке оказался положительным.

    Ранее сообщалось, что в Токио были зарублены мечом катана настоятельница храма Томиока Хатиман-гу и ее шофер. Нападавшие пытались покончить с собой.

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