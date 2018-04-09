Пьяный мэр французского города гонялся за бродягами с катаной

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Мэр французского города Виссу, департамент Эсон Ришар Тренкье был помещен под стражу за то, что он угрожал бродягам катаной (японский меч), сообщает издание Monde.

"Он угрожал бродягам катаной", — сообщили в прокуратуре. Как пишет газета, на Треньке был надет бронежилет, а в руках он держал пистолет. Кроме того, по словам источника издания, мэра сопровождали его первый заместитель и несколько полиейских.

В свою очередь газета Parisien пишет, что Тренкье пытался помешать бродягам обосноваться на парковке частного детского сада. Бродяги вызвали полицию. Один из кочующих также был помещен под стражу после того, как в его автомобиле было найдено ружье.

По данным французских СМИ, тест на содержание алкоголя в крови Треньке оказался положительным.

Ранее сообщалось, что в Токио были зарублены мечом катана настоятельница храма Томиока Хатиман-гу и ее шофер. Нападавшие пытались покончить с собой.