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    Политика

    Мэр Рахова остановил скандальное решение сессии "Об импичменте Порошенко"

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    Скандальное обращение Раховского горсовета к Верховной Раде Украины депутаты приняли на очередной сессии и за него проголосовали 17 из 26 депутатов.
    Флаг Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. На сайте городского совета Рахова Закарпатской области появилось распоряжение мэра Виктора Медведя "О приостановлении решения сессии городского совета" с требованием к Верховной Раде об импичменте президента Украины, а также отставках генпрокурора и министра МВД Украины.

    rakhiv-mr.gov.ua
    Решение мэра Рахова

    В распоряжении отмечается о том, что "принимая указанное решение, городской совет нарушил требования п.2 ст.19 Конституции Украины, ст.4, п.3 ст24, ст.25 Закона "О местном самоуправлении в Украине", сообщает Мукачево.Нет.

    Скандальное обращение к Верховной Раде Украины Раховский городской совет принял на очередной сессии, которая прошла 22 марта. За решение тогда проголосовали 17 из 26 депутатов.  Уже на следующий дней председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отреагировал на это решение Раховского горсовета, и пообещал обжаловать решение в суде. Кроме этого, он заявил, что лично инициирует перед Верховной Радой Украины вопрос о досрочном прекращении полномочий Раховского горсовета и назначения внеочередных выборов.

    Ранее сообщалось, что выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проводил по центру Киева марш за импичмент Порошенко.

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