Не показывайте Кличко. В Индонезии мэр отрабатывает удары на полицейских

Абдух, владеющий приемами кунг-фу и других единоборств, выстроил офицеров в ряд и нанес удар в грудь каждому, пишет Coconuts Jakarta.

Видео вызвало волну критики. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что такое поведение недостойно чиновника уровня Абдуха.

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Представители Агентства общественного порядка уже заявили, что поведение мэра является не показателем его агрессивности, а абсолютно нормальной практикой. По словам главы Агентства, полицейские "счастливы пройти такую проверку".