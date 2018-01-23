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    Не показывайте Кличко. В Индонезии мэр отрабатывает удары на полицейских

    (обновлено: )24520
    Мэр индонезийского города Матарам Ахияр Абдух решил лично проверить новых полицейских. Инцидент произошел на церемонии назначения сотрудников Агентства общественного порядка.
    Youtube

    Абдух, владеющий приемами кунг-фу и других единоборств, выстроил офицеров в ряд и нанес удар в грудь каждому, пишет Coconuts Jakarta.

    Видео вызвало волну критики. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что такое поведение недостойно чиновника уровня Абдуха.

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    Представители Агентства общественного порядка уже заявили, что поведение мэра является не показателем его агрессивности, а абсолютно нормальной практикой. По словам главы Агентства, полицейские "счастливы пройти такую проверку".

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