наверх
21.02.201815:15
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Бывший мэр Запорожья подрабатывает за прилавком суши-бара в Одессе

    (обновлено: )49550
    В Facebook жители Запорожья опубликовали фото бывшего мэра города Александра Сина, который работает в одесском суши-баре. Очевидно, Син открыл собственное заведение после ухода с поста городского головы.
    Бывший мэр Запорожья Александр Син за прилавком собственного суши-бара
    Фото Facebook Татьяна Алиева

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Бывший городской голова Запорожья Александр Син замечен за прилавком суши-бара, который расположен на одной из центральных улиц Одессы.

    Жители Запорожья во время посещения Одессы сделали фотографии бывшего мэра, который сидит за компьютером у стойки. За ним расположено меню заведения с большими словами "Лапша удон".

    Фото Facebook Татьяна Алиева
    Бывший мэр Запорожья Александр Син за прилавком собственного суши-бара

    Александр Син был мэром Запорожья с 2010 по 2015 годы. После сложения полномочий против него были возбуждены уголовные дела по подозрению в хулиганстве и злоупотреблении служебным положением. Спустя несколько лет ни одного из них не было передано в суд.

    Смотрите также: Гройсман "уел" журналиста, потребовав извинений

    Во время руководства запорожской мэрией Син запомнился тем, что публично и нецензурно послал лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который приехал на сессию Запорожского горсовета. Позднее суд оштрафовал Сина за матерщину.

    Позднее Син перебрался в Одессу, где открыл барбекю-ресторан. Очевидно, он решил сменить формат и создал суши-бар.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины