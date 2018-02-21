Бывший мэр Запорожья подрабатывает за прилавком суши-бара в Одессе

Фото Facebook Татьяна Алиева

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Бывший городской голова Запорожья Александр Син замечен за прилавком суши-бара, который расположен на одной из центральных улиц Одессы.

Жители Запорожья во время посещения Одессы сделали фотографии бывшего мэра, который сидит за компьютером у стойки. За ним расположено меню заведения с большими словами "Лапша удон".

Фото Facebook Татьяна Алиева Бывший мэр Запорожья Александр Син за прилавком собственного суши-бара

Александр Син был мэром Запорожья с 2010 по 2015 годы. После сложения полномочий против него были возбуждены уголовные дела по подозрению в хулиганстве и злоупотреблении служебным положением. Спустя несколько лет ни одного из них не было передано в суд.

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Во время руководства запорожской мэрией Син запомнился тем, что публично и нецензурно послал лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который приехал на сессию Запорожского горсовета. Позднее суд оштрафовал Сина за матерщину.

Позднее Син перебрался в Одессу, где открыл барбекю-ресторан. Очевидно, он решил сменить формат и создал суши-бар.