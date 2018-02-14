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    Общество

    В Ивано-Франковске мэр посчитал неприличной рекламу нижнего белья в центре

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    В среду на оперативном совещании мэр Ивано-Франковска поручил управлению коммунальной политики и благоустройства города "снять голую женщину на Галицкой".
    Реклама нижнего белья в центре Ивано-Франковска
    kurs

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что реклама в витрине магазинов женского нижнего белья на площади Рынок неприличная и поручил снять ее, сообщает местное издание "Курс".

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    В среду на оперативном совещании Марцинкив поручил начальнику управления коммунальной политики Департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства города Михаилу Яцкиву "снять голую женщину на Галицкой".

    Речь идет о магазинах в доме на площади Рынок, 1. На витринах со стороны улицы Галицкой здесь годами висят изображения женщин, рекламирующих белье.

    "Как-то объясните владельцу, что надо скромнее", — сказал мэр.

    Ранее сообщалось, что скандально известный сайт "Миротворец" опубликовал на своей странице в Facebook пост, рекламирующий продукцию компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.

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