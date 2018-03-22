Экс-мэр Славянска Штепа готовится к теплому сезону и показала свои тренировки

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Экс-мэр Славянска Неля Штепа записалась в спортзал и взяла персональные тренировки с тренером. На такие действия она решилась после похода к кардиологу.

"Родные мои друзья, вчера пошла на прием в кардиологу, какой-то мешочек сердечный, какой-то отек сердца, типа пневмония дала осложнение на сердце, выписали кучу лекарств, но это все чепуха, самое интересное, что мне приписали лечебную гимнастику. Взялась за коррекцию моего здоровья спортсмен-реабилитолог Маргарита Лях", — написала Штепа на своей странице в Facebook.

Фото с личной страницы Нели Штепы в Facebook Неля Штепа

По ее словам, Маргарита Лях пообещала, что через полгода Штепа станет здоровой, и у нее будет красивое тело.

"Короче, то ли еще будет! Сегодня встала, ничего не болит, значит эта хрупкая, красивая девушка все продумала правильно", — поделилась Неля Штепа ощущениями после тренировки.

Штепа летом 2014 года была отправлена в отставку с поста мэра Славянска и задержана по подозрению в помощи ополченцам Донбасса. Во второй половине сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил Штепу под домашний арест и обязал ее носить электронное устройство слежения. Срок домашнего ареста экс-мера истек 14 января, теперь она не ограничена в передвижении.