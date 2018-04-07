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    Павел Дуров опроверг информацию о британском гражданстве

    (обновлено: )70
    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что информация в документах официального реестра фирм британского правительства не соответствует действительности.
    Павел Дуров
    Страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о своем британском гражданстве.

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    Ранее сообщалось, что, по данным официального реестра фирм британского правительства, компания Telegram Open Network Limited зарегистрирована в Великобритании. Генеральный директором компании указан сам Дуров, в документе говорится, что он является гражданином Великобритании. В МВД Великобритании не стали комментировать вопрос о том, получил ли предприниматель гражданство страны, но пояснили, оно не требуется что для открытия фирмы.

    Дуров заявил газете "Ведомости", что информация в документах не соответствует действительности.

    "Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью", — сказал он.

    В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.

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