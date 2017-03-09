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    В мире

    Павел Дуров объяснил, как ЦРУ читает переписку в мессенджерах

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    Владелец сервиса для обмена сообщениями Telegram призвал компании Apple, Google и Samsung устранить уязвимости в операционных системах устройств. По его словам, спецслужбы не занимаются взломом приложений, а используют уязвимости ОС девайсов.
    Павел Дуров
    Страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Один из создателей социальной сети "ВКонтакте", владелец сервиса для обмена сообщениями Telegram Павел Дуров считает, что спецслужбы могут взломать непосредственно устройство и через него получить доступ как к переписке, так и к клавиатуре, при помощи которой вводится сообщение.

    Он заявил, что хакеры не занимаются взломом собственно приложений (мессенджеров), а используют уязвимости операционных систем устройств.

    "Представьте замок на склоне горы. Устройство — это и есть гора. Ваш замок может быть укреплен, но гора под ним — бодрствующий вулкан", — цитирует Дурова "Коммерсант", который сравнил мессенджеры с крепостью.

    Секреты Центрального разведывательного управления США стали добычей WikiLeaks. Видео
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    Секреты ЦРУ стали добычей WikiLeaks

    Дуров также призвал компании Apple, Google и Samsung устранить уязвимости в операционных системах устройств.

    Ранее сайт WikiLeaks опубликовал новый архив документов. По словам основателя скандального сайта Джулиана Ассанжа, они доказывают работу ЦРУ США по созданию программного обеспечения для взлома смартфонов, компьютеров и телевизоров, а также для обхода шифрования в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

    В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

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