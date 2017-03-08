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    Трамп крайне обеспокоен утечками данных в Wikileaks – Белый дом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (81)

    (обновлено: )1810
    Любой, кто допускает утечки секретной информации, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
    Дональд Трамп
    TIMOTHY A. CLARY / AFP

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп "крайне обеспокоен" обвинениями в разглашении секретной информации, которые появились на ресурсе Wikileaks, если они окажутся правдой, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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    "Он (Трамп) ясно говорил о своем беспокойстве утечками. Он очень обеспокоен теми обвинениями (в преступлениях), которые могли или не могли иметь место. Эти обвинения мы не можем подтвердить сейчас", — сказал Спайсер на брифинге.

    "Не сомневайтесь, и президент уже говорил об этом, что любой, кто допускает утечки секретной информации, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона. Мы будем преследовать и привлекать этих людей к ответственности", — сказал он.

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    Сайт Wikileaks во вторник со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению сотрудников сайта, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента. Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне "кибервзломщиков" ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются технической консультацией.

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