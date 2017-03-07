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    Трамп: 8 лет Россия давила Обаму, становилась сильнее и забрала Крым

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    Нынешний президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил своего предшественника - Барака Обаму - в слабости по отношению к России.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в слабости в отношении России, в частности из-за ситуации с Крымом. 

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    "Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!" — написал Трамп в Twitter, сославшись на передачу телеканала Fox News, где обсуждалась эта тема.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что нарушает договор.

    Собеседники издания заявили, что РФ располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из которых базируется на полигоне Капустин Яр. По данным источников, второе подразделение в декабре было переведено на операционную базу неизвестного местонахождения.

    Газета отмечает, что американские разведывательные службы убрали из кодового обозначения ракет SSC-X-8 букву Х — это означает, что оружие уже не находится на стадии разработки.

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    Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

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