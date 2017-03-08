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    Трамп отметил важную роль прекрасного пола в обществе

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    По словам президента США Дональда Трампа, он испытывает огромное уважение к женщинам и их роли в жизни общества и экономики США. Глава государства также предложил почтить важную роль женщин в Америке и в мире.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в Международный женский день отметил важную роль женщин в обществе.

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    "Я испытываю огромное уважение к женщинам и их роли в жизни нашего общества и нашей экономике. В Международный женский день, присоединяйтесь ко мне, чтобы почтить важную роль женщин здесь в Америке и в мире", — написал Трамп в своем Twitter.

    ​Международный женский день отмечается ежегодно в различных странах мира. ООН в 1977 году предложила странам объявить восьмое марта днем за права женщин. В ряде стран Международный женский день является национальным праздником.

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