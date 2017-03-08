Трамп отметил важную роль прекрасного пола в обществе

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в Международный женский день отметил важную роль женщин в обществе.

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"Я испытываю огромное уважение к женщинам и их роли в жизни нашего общества и нашей экономике. В Международный женский день, присоединяйтесь ко мне, чтобы почтить важную роль женщин здесь в Америке и в мире", — написал Трамп в своем Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 березня 2017 р.

​Международный женский день отмечается ежегодно в различных странах мира. ООН в 1977 году предложила странам объявить восьмое марта днем за права женщин. В ряде стран Международный женский день является национальным праздником.