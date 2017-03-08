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    Берлин всерьез воспринимает данные WikiLeaks о слежке ЦРУ - МИД

    (обновлено: )13810
    Сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ.
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Берлин находится в постоянном контакте с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности и воспринимает информацию WikiLeaks о слежке ЦРУ всерьез, сообщил журналистам представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

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    "Вы знаете, что мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими коллегами, вы знаете, что темы этого круга (кибершпионажа – Ред.) всплывают снова и снова. Мы воспринимаем эту информацию очень серьезно и состоим в контакте по этому поводу с американской стороной", — сказал Фишер в Берлине в среду.

    "У нас нет собственных данных по этим документам, я не могу судить об их подлинности", — добавил он.

    Накануне сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению сотрудников сайта, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента. Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне "кибервзломщиков" ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются технической консультацией.

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