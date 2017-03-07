О чем пишут в мире: новый иммиграционный указ Трампа, "русский" Newsweek

Mandel NGAN / AFP

РИА Новости Украина

Новый указ Трампа по иммиграции. Большинство международных СМИ (New York Times, Guardian, Telegraph, Washington Post, Los Angeles Times, Wall Street Journal, Huffington Post) пишут про новый указ президента США Дональда Трампа по иммиграции, который вступает в силу 16 марта и приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана.

Ирак, в отличие от предыдущего указа, в списке стран отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США. Также указ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев, хотя и не затронет тех беженцев, чей въезд в США уже одобрен.

"Не дай себя одурачить, новый запрет Трампа все еще нелегален", – пишет New York Times.

"Новый запрет Трампа на въезд все равно не задержит тех, кто стоит за терактами в США", – пишет Washington Post.

Альтернатива Obamacare от республиканцев. Американские и британские СМИ (Guardian, Washington Post, New York Times, Telegraph, Wall Street Journal) не оставили без внимания предложенный республиканцами альтернативный законопроект, с помощью которого они намерены заменить реформу здравоохранения, проведенную предыдущим президентом США Бараком Обамой.

Ключевой аспект предложения республиканцев — немедленная отмена штрафов для физических лиц и работодателей за отсутствие медицинской страховки. Также планируется предоставить налоговые вычеты физическим лицам и работодателям на приобретение страховки.

Большинство налогов, связанных с предыдущей реформой, предлагается отменить с 1 января 2018 года. Также планируется ограничить расширение программы медицинской помощи бедным Medicaid, предусмотренное реформой Обамы. Трамп и Республиканская партия ранее говорили, что намерены как можно скорее отменить проведенную Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий конгресса.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.

Сешнс продолжает защиту. Генпрокурор США Джефф Сешнс направил письмо в юридический комитет сената с объяснениями по поводу своих встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом пишут СМИ (Washington Post, New York Times, Los Angeles Times).

Ранее Сешнс оказался в центре скандала, когда выяснилось, что он встречался с российским послом до выборов в 2016 году, но не сообщил об этих встречах при утверждении на должность генпрокурора. В настоящее время в конгрессе расследуют так называемое "вмешательство России в выборы в США", в рамках которого изучаются контакты команды президента Дональда Трампа с российскими представителями.

В своем письме Сешнс вновь объясняет, что встречался с послом в качестве сенатора, а не представителя команды Трампа, а о контактах окружения тогда еще кандидата в президенты ему не было известно. Тем самым он отвечает на обвинения в даче ложных показаний под присягой, что считается в США преступлением.

Сешнс подтвердил, что имел "краткую беседу" с Кисляком в июле на съезде Республиканской партии в Кливленде, но она не касалась предвыборной кампании.

"Насколько смущенным может быть Джефф Сешнс?" – задается вопросом издание Boston Globe.

"Извини, генпрокурор Сешнс, но самоотвода недостаточно", — с таким заголовком пишет о генпрокуроре США издание Los Angeles Times.

"Русский" номер New Yorker. На этой неделе в центре внимания оказался новый номер американского еженедельника New Yorker, который вышел в понедельник с обложкой на русском языке и с изображением президента России Владимира Путина.

Примечательно, что название издания написано кириллицей, а на обложке изображен Путин, который через монокль смотрит на летящую бабочку с головой президента США Дональда Трампа. Имя автора рисунка Бэрри Блитта также написано на русском языке. Центральная статья номера озаглавлена "Путин, Трамп и новая холодная война", ее авторами выступили сразу несколько журналистов — Эван Оснос, Дэвид Ремник и Джошуа Яфф. Она представляет собой изложение наиболее острых противоречий в российско-американских отношениях, а также комментарии экспертов.

Многостраничная статья поделена на пять частей, озаглавленных "Легкая мишень", "Холодная война 2.0", "Мир Путина", "Гибридная война" и "Теория турбулентности". В своей работе авторы признают, что "ни один разумный аналитик не верит, что активные действия России в США и Европе привели к подъему Трампа и националистических политиков в Европе". Вместе с тем они заканчивают статью словами российского журналиста Алексея Венедиктова о том, что "турбулентность в Америке" в связи со скандалами вокруг Трампа выгодна России, у которой "развязаны руки".

США начали размещать THAAD в Южной Корее. Мировые издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sueddeutsche Zeitung, Zeit, USA Today, Hill и другие пишут о том, что США приступили к размещению противоракетной системы THAAD в Южной Корее.

Компоненты батарей THAAD были доставлены во вторник на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17. Среди них — две пусковые ракетные установки. Через 1-2 месяца работы по развертыванию этой новейшей системы ПРО будут завершены.

Ранее сообщалось, что размещение THAAD было намечено на июнь-июль этого года. Американские Hill и USA Today связывают решение ускорить размещение THAAD с последними ракетными испытаниями КНДР. Такие планы вызывают беспокойство Китая и России, которые видят в развертывании этой системы ПРО шаги по сдерживанию своего ракетного потенциала.

Однако, как вслед за американскими военными отмечают западные издания, THAAD является "исключительно оборонной системой", направленной на защиту от северокорейской угрозы.