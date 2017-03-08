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    Секреты ЦРУ стали добычей WikiLeaks

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    Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США (324)

    (обновлено: )442
    Секреты Центрального разведывательного управления США стали добычей WikiLeaks, на сайте которого утечка характеризуется, как крупнейшая в истории американской разведки.
    Канал Euronews на youtube

    WikiLeaks начал публикацию первой части добытой им информации, назвав ее Year Zero ("Нулевой год"). Она включает в себя почти 9 тысяч документов, о секретных хакерских программах ЦРУ, позволяющих следить за людьми и прослушивать их разговоры с помощью смартфонов ведущих компаний мира и даже современных телевизоров, передает Euronews.

    Специалисты считают документы подлинными.

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    "Я только что разговаривал с бывшим офицером ЦРУ, который сказал мне, что это действительно проблема, – говорит Рафаэль Саттер, специалист по кибербезопасности. – Он сказал, что в ЦРУ предстоит серьезное разбирательство. Он выглядел удивленным… И сказал, что будет удивлен если за этим не последуют отставки".

    Опубликованные документы также свидетельствуют, что ЦРУ использовало в качестве своего хакерского центра консульство США во Франкфурте на Майне.

    При этом, как утверждает WikiLeaks, значительная часть хакерского арсенала ЦРУ, включая вредоносные программы, вирусы и "трояны", а также приложения, позволяющие дистанционно управлять различными электронными устройствами, попала в руки людей, не связанных с правительством США. Теперь они располагают возможностями проведения хакерских атак наравне с ЦРУ.

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