наверх
08.03.201703:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Хакеры ЦРУ превращали телевизоры Samsung в "жучки" - WikiLeaks

    (обновлено: )45
    WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.
    Wikileaks
    @wikileaks

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. ЦРУ с помощью кибертехнологий превращала "умные" телевизоры Samsung в скрытые микрофоны, которые записывали и передавали разговоры своих владельцев на серверы ведомства, заявил сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы ведомства.

    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    REUTERS Kacper Pempel
    Существует ли защита от хакеров?

    Во вторник WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

    Как следует из представленных сайтом документов, кибератаки на телевизионные приборы Samsung были разработаны ЦРУ совместно с британской разведкой МИ-5. Вредоносная программа, получившая название Weeping Angel ("Рыдающий ангел"), создавала видимость отключения телевизора, который на самом деле начинал действовать как гигантский "жучок", записывая происходящие в комнате разговоры.

    Основатель компании по вопросам кибербезопасности Rendition Infosec Джейк Уильямс заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что, по его мнению, опубликованные WikiLeaks документы являются подлинными.

    Ранее сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1,1 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Охотин
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Алчевский металлургический комбинат
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа