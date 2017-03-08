Хакеры ЦРУ превращали телевизоры Samsung в "жучки" - WikiLeaks

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. ЦРУ с помощью кибертехнологий превращала "умные" телевизоры Samsung в скрытые микрофоны, которые записывали и передавали разговоры своих владельцев на серверы ведомства, заявил сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы ведомства.

Во вторник WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Как следует из представленных сайтом документов, кибератаки на телевизионные приборы Samsung были разработаны ЦРУ совместно с британской разведкой МИ-5. Вредоносная программа, получившая название Weeping Angel ("Рыдающий ангел"), создавала видимость отключения телевизора, который на самом деле начинал действовать как гигантский "жучок", записывая происходящие в комнате разговоры.

Основатель компании по вопросам кибербезопасности Rendition Infosec Джейк Уильямс заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что, по его мнению, опубликованные WikiLeaks документы являются подлинными.

Ранее сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1,1 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.