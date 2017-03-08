Wikileaks опубликовал документы ЦРУ по взлому девайсов пользователей

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и телевизоров, пишет газета Washington Post.

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Во вторник WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов для получения информации с электронных устройств пользователей. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых ещё не разработаны защитные механизмы.

Газета отмечает, что в некоторых файлах Wikileaks встречаются названия таких программ для взлома как Assassin и Medusa. При их помощи ЦРУ удается тайно получать информацию с iPhone, контролировать компьютеры корпорации Microsoft и даже использовать телевизоры фирмы Samsung в качестве микрофона, сообщает издание.