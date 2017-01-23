WikiLeaks заявил, что готов опубликовать налоговую декларацию Трампа

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Сайт WikiLeaks после слов советника президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй о том, что президент не будет опубликовывать свою налоговую декларацию, сообщил о готовности сделать это, если пользователи интернета пришлют декларацию.

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC News на фоне того, что петиция к президенту с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала необходимое количество голосов, Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию.

"Советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее на (сайт — ред.) Wikileaks, чтобы это смогли сделать мы", — говорится в сообщении, опубликованном Wikileaks в Twitter.

Ранее сообщалось, что петиция к Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала 100 тысяч голосов, необходимые для ответа Белого дома, менее чем за сутки после ее появления на сайте администрации для петиций petitions.whitehouse.gov.

Петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Трамп вызвал споры в ходе предвыборной кампании, когда отказался сообщить о том, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США.

Трамп заявляет, что налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Критики Трампа подозревают, что бизнесмен-миллиардер пользовался многочисленными налоговыми льготами и лазейками для богатых физических лиц и крупного бизнеса, что позволило бы ему практически не платить федеральные налоги.