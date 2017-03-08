ООН: политика Трампа может привести к массовым задержаниям мигрантов

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Миграционная политика президента США Дональда Трампа может привести к многочисленным задержаниям, в том числе детей, а массовые депортации могут нарушать международное законодательство, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссен.

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Глава Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН выступил в среду в рамках 34 сессии Совета ООН по правам человека с устным докладом о ситуации в мире. По его словам, УВКПЧ озабочено тем, как новая администрация США подходит к решению ряда вопросов, касающихся прав человека.

"Очернение целых этнических групп — мексиканцев и мусульман, а также ложные заявления о том, что мигранты совершают больше преступлений, чем граждане США, вредны и подпитывают ксенофобию… Я также озабочен иммиграционной политикой, которая запрещает въезд на 90 дней для людей преимущественно из шести мусульманских государств, а также политикой, которая увеличивает количество мигрантов, которым угрожает немедленная депортация, вне зависимости от того, сколько лет они или их семьи провели в США", — сказал он.

Глава УВКПЧ ООН подчеркнул, что такая политика "угрожает значительно увеличить количество случаев задержаний, в том числе детей".

"Ускоренная депортация может расцениваться как коллективная высылка или выдворение, что нарушает международное право, если будет предпринята без необходимых гарантий, включая индивидуальное рассмотрение каждого случая. Я особенно озабочен потенциальным влиянием этих изменений на детей, которые могут столкнуться с задержанием или увидеть, как их семьи разлучают", — добавил Зейд Раад аль Хуссейн.

Трамп подписал новый указ, который вступает в силу 16 марта и приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана; Ирак, в отличие от предыдущего указа, в списке стран отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США. Также указ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев, хотя и не затронет тех беженцев, чей въезд в США уже одобрен.