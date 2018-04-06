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    Россия

    В России заблокируют Telegram

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    В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозилось подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.
    Мессенджер Telegram
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд об "ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram" в России, говорится в сообщении ведомства.

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    "На основании ст. 15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", — сообщает служба.

    В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что иск туда пока не поступил.

    В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозилось подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.

    В понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что ведомство не получало официального ответа Telegram.

    Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора.

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