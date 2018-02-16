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    Основатель Telegram и "ВКонтакте" стал долларовым миллиардером - Forbes

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    Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров - долларовый миллиардер, говорится в сообщении изданя.
    Павел Дуров
    Страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Журнал Forbes предварительно оценил состояние основателя Telegram и "ВКонтакте" Павла Дурова в не менее 1,7 миллиарда долларов, сообщается на сайте издания.

    "Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны", — сообщает издание.

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    В начале января издание TechCrunch отмечало, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж. Позднее, 17 января, агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов — за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

    По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), в будущем Telegram планирует развивать блокчейн-платформу — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.

    Напомним, в 2014 году Дуров продал оставшиеся у него акции соцсети "ВКонтакте" и покинул пост гендиректора проекта.

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