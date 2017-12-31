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    Власти Ирана заблокировали доступ к Telegram на фоне массовых протестов

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (99)

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    По слова Павла Дурова, иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после публичного отказа мессенджера закрыть каналы мирных протестующих.
    Флаг Ирана у здания ООН
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Создатель Telegram россиянин Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны после отказа администрации сервиса заблокировать каналы организаторов акций протеста.

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    "Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих", — написал Дуров в Twitter.

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    Ранее в Мешхеде прошла массовая акция протеста. Граждане протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и уничтожение государственной собственности.

    Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

    Масштабные акции в Иране прокомментировал и президент США Дональд Трамп, обвинив руководство Ирана в поддержке терроризма. 

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