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    США и Россия не находятся в состоянии Холодной войны - Госдеп

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (111)

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    Представитель Госдепа США Брайан Неберт назвал "еще более слабым" нынешний уровень доверия между двумя странами, заметив при этом, что стороны "продолжают контакты и дискуссии".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Александр Шишло. США не находятся в состоянии Холодной войны с Россией после обоюдной высылки дипломатов, заявил в четверг представитель госдепа США Брайан Неберт, находящийся с визитом в Брюсселе.

    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дело Скрипаля и "холодная война": массовая высылка российских дипломатов

    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

    "Я так не думаю. Это то, что было необходимо в ответ на нападение с применением химического оружия в Соединенном Королевстве", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF, отвечая на вопрос, можно ли считать происходящее холодной войной между США и РФ.

    Неберт назвал "еще более слабым" нынешний уровень доверия между двумя странами, заметив при этом, что стороны "продолжают контакты и дискуссии", о чем свидетельствует предстоящее в четверг заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери. Решение Москвы созвать его представитель госдепа США назвал оправданным.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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