Разведка войной: США решили проверить Россию на прочность

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Павел Рудяков, эксперт

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин, демонстрируя компьютерные версии (названные на Западе "мультиками") новых образцов вооружения нового поколения, обратился к Западу со словами: "Мы вам говорили, вы нас не слушали. Послушайте теперь!".

Логика российского президента в данном случае прозрачна и понятна. Предложение "послушать" и "услышать" Россию в его интерпретации означает не угрозу, а призыв к достижению новых договоренностей на основе взаимного учета интересов друг друга. Ответ Запада не заставил себя долго ждать. Им, к сожалению, стала не рука, протянутая партнеру как знак открытости, а новая волна нападок и претензий к России. Ее инициировала Великобритания, а затем, как и следовало ожидать, оседлали Соединенные Штаты Америки.

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Когда Путин показал сверхсовременные образцы вооружения, Запад озаботился тем, какие из них уже, действительно, имеются в распоряжении российской армии. Аналитики вступили в споры и дискуссии, которые, естественно, затянулись и разошлись по диапазону версий. Тем временем, стратеги нашли способ, как проверить слова хозяина Кремля.

Было решено провести разведку, только не боем, как это принято в традиционном военном искусстве, а войной. Пока что, к счастью, только "мягкой". В основном, "мягкой". "Военная война" в Сирии продолжается, и будет продолжаться в обозримом будущем. На остальных же участках противостояния Запада и России дело в настоящее время обходится без применения военной силы, но с резкой активизацией использования агрессивных ресурсов силы "мягкой".

Столь резкой, что возможности для маневра с обеих стороны сужаются до предела, а до грани, после которой военный ответ на невоенную угрозу становится едва ли не неминуемым, остается совсем чуть-чуть.

Активность Запада в наскоках на Россию возросла сразу на нескольких направлениях или, если хотите, "фронтах". Это – если говорить о тех, что можно считать полностью проявленными, в каком-то смысле объявленными.

К уже действующему режиму экономических санкций, а также так и не снятому с повестки дня допинговому прессу в области спорта добавилась высылка российских дипломатов, превращенная в кампанию. Став прямым следствием истерики вокруг отравления бывшего шпиона и его дочери в английском Солсбери, она послужила поводом для начала мощной волны информационной атаки на Россию с целью ее дальнейшей дискредитации. В дополнение к этому провели нечто похожее на репетицию генеральной репетиции "майдана" в Беларуси. Именно так – репетицию генеральной репетиции.

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На первый взгляд, особых волнений по этому поводу ни у Александра Лукашенко, ни у Владимира Путина возникнуть не должно: акция в Минске, приуроченная ко "Дню воли", не вышла за рамки. Тем не менее, лишний повод задуматься над тем, что планируется на белорусском направлении сдерживания России в будущем, как мне почему-то кажется, появился. И на него следовало бы обратить самое пристальное внимание.

Судя по ряду признаков, это еще не все. Складывается впечатление, что Украина тоже должна сыграть свою роль в разведке войной Запада против России путем эскалации конфликта в Донбассе вплоть до возобновления активных боевых действий. Не следует исключать, что США вознамерились дополнить разведку войной "мягкой" – информационной и психологической – войной настоящей, "военной", ясное дело, локальной, подвинув боевые действия вплотную к границам России.

Подготовка наступления ВСУ вступила или, по крайней мере, вот-вот вступит в заключительную стадию. Лишним подтверждением этого вывода служит интервью командующего "Объединенных Сил" в Донбассе генерала Сергея Наева "Укринформу". В нем, по сути, дан ответ на вопрос о том, противоречит ли закон "Об основах государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях" (в быту – закон о "реинтеграции Донбасса") "Минским соглашениям". Наев дал понять, что никакой "Минск" его не интересует, со всей определенностью заявив, что идет руководить операцией под новым названием в Донбассе, чтобы воевать. Не стал он скрывать и того факта, что президент поставил перед ним задачу готовить войска не только к оборонительным действиям, но и к "освобождению Донбасса", иначе говоря, к наступательной операции.

Искра конфликта, который может набрать ход и в который может быть втянута России, вспыхнула в Сербии. Там власти Косово устроили грязную провокацию против высокопоставленного чиновника из Белграда. Расчет тех, кто благословлял такие действия, оправдался на все сто процентов. Спустя всего пару дней после инцидента в Косовской Митровице президент Сербии Александр Вучич позвонил Путину, чтобы узнать его мнение о том, каким образом Белграду следовало бы реагировать на происшедшее.

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Таким образом, новые угрозы для Москвы появились или обострились на основных направлениях ее внешнеполитической деятельности, особенно, там, где она встречает ответную реакцию со стороны тех акторов системы международных отношений, которых Путин до последнего момента упорно именовал не иначе, как "партнерами". И это – угрозы, на которые не ответить ни ракетами, ни лазером.

Но и не ответить в сложившейся ситуации тоже нельзя. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон поблагодарил страны, поддержавшие инициативу Лондона по высылке российских дипломатов, не испугавшись "возмездия Кремля". В том, что возмездие от Москвы за недружественную акцию последует, сомневаться не стоит. В ответ на это надо ожидать "возмездия на возмездие" со стороны США и Запада. И так далее, и так далее. Вот, вам и разведка войной во всей ее красе. Та самая разведка, которая все больше напоминает именно войну.

Впрочем, идти на совсем уж резкие и совсем уж решительные шаги, не оставляя для себя путей к отступлению США и Западу, видимо, рановато. Разведывательные мероприятия вполне могут выявить такие вещи, в связи с которыми придется менять и тактику, и стратегическую линию поведения в отношении Москвы. И это совсем не обязательно окажутся новые ракеты. Одним из разведанных секретов может стать понимание того, что вокруг России формируется новый мощный блок государств, готовых бросить коллективный вызов Западу и его претензиям на глобальное доминирование. В ответ на поведение, недопустимое с точки зрения ни буквы, ни духа действующей системы международных отношений.

Одним из участников, столпов, гарантов успеха такого блока может стать Китай. Реакция Пекина, который мог бы отмолчаться, на инцидент с высылкой дипломатов РФ, стала, думаю, неожиданностью для многих по все стороны всех океанов. Китай подверг действия стран-"высылантов" резкой, нелицеприятной критике, предложив интерпретацию события, далеко выходящую за рамки оценки частного случая.

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Не менее важным, чем сам ключевой смысловой посыл, следует считать мотивировку, с помощью которой китайская сторона его обосновывала. Для Запада в ней содержится набор малоприятных моментов, способных обернуться далеко идущими последствиями фундаментального характера и глобального масштаба.

В редакционной статье издания "Global Times", рупора правительства КНР, действия Запада в отношении России в связи с "делом Скрипаля" названы "грубой, нецивилизованной формой поведения". Лондон "не располагает достаточными доказательствами для обвинений в адрес России, – отмечают авторы. – Тот факт, что крупные западные державы, объединившись, могут "выносить приговор" другому государству, пренебрегая международными процедурами и правилами, вызывает большие опасения. Во времена "холодной войны" ни одна западная нация не осмелилась бы совершить такую провокацию, но сегодня она осуществляется с безудержной легкостью. Такие действии представляют собой ни что иное, как форму западных издевательств, угрожающих глобальному миру и справедливости". И в качестве своего рода "вишенки" на торте – призыв к незападным странам "укреплять единство и предпринять совместные усилия для того, чтобы суметь защитить себя от западной тактики запугивания. Запад – лишь небольшая часть мира".

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Понятно, что идея нового "блока" незападных держав как формы защиты от нападок Запада и "издевательств" с его стороны, это пока нечто такое, что не выходит за рамки области предположений. А вот, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что разведка войной, предпринятая Западом против России, откроет ему глаза на одно важнейшее изменение в алгоритме поведения РФ на международной арене. Пораженческая модель, свойственная Москве в 1990 – начале 2000-х гг., сдана в архив. Ничего, что было с ней связано, уже нет, и, по всей видимости, не будет. На смену ей пришла модель примиренческая.

Россия теперь ведет себя на международной арене, торя свой новый путь, основанный на отстаивании и продвижении собственных национальных интересов, не стремясь к конфронтации с Западом. Не стремясь, многое Западу ради сохранения диалога прощая и раз за разом обращаясь к нему с призывом начать равноправный диалог. Устроит ли это открытие евроатлантических "ястребов", жаждущих крови? Вряд ли.