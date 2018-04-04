Генсек ОБСЕ сделал заявление о кризисе в Украине

JOE KLAMAR / AFP

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что кризис в Украине сегодня является самой большой угрозой безопасности в Европе.

"Конечно, самой большой угрозой безопасности в Европе является кризис в Украине", — сказал он в среду.

Гремингер напомнил, что около 700 наблюдателей ОБСЕ уже несколько лет работают в Украине, "они пытаются сделать так, чтобы перемирие переросло в прочный мир".

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.